محال تستبق «الجمعة البيضاء» وتطرح تخفيضات تصل إلى 75%

طرحت محال تجارية كثيرة لها فروع في مختلف إمارات الدولة، حملات تخفيضات مبكرة بنسب راوحت بين 25 و75% استباقاً لتخفيضات «الجمعة البيضاء» التي تُطلق في الجمعة الأخيرة من نوفمبر الجاري.

وأوضح مستهلكون أن التخفيضات التي حملت أسماء مثل «الأربعاء الصفراء»، شملت سلعاً مختلفة، أبرزها الملابس والحقائب والأحذية والإلكترونيات، والهواتف والعطور والأثاث ومستلزمات الديكور، ومستحضرات التجميل وغيرها.

ونوّهوا بأن الجانب الأكبر من التخفيضات تركز على الطرز و«الموديلات» القديمة من بعض السلع، كما تركزت تخفيضات الملابس على «الموديلات» الصيفية القديمة مع تجاهل التخفيضات على الملابس الشتوية، على الرغم من اقتراب موسم الشتاء.

وطالبوا بتضمين «الموديلات» الجديدة في التخفيضات من مختلف السلع والملابس الشتوية للكبار والأطفال، خصوصاً أن الموديلات الجديدة من مختلف السلع تكون مرتفعة الأسعار، وتُشكل عبئاً على العائلات الكبيرة بصفة خاصة.

وفي المقابل، قال مسؤولان في محال تجارية، إن التخفيضات المبكرة تتيح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل خلال فترة زمنية أطول، كما أسهمت في زيادة المبيعات بنسب تصل إلى 30%، موضحين أن الفترة المقبلة ستشمل مزيداً من التخفيضات المتنوعة، بما فيها الملابس الشتوية والموديلات الجديدة.

وأوضحا أن قرب طرح منصات إلكترونية تخفيضات مبكرة قبل «الجمعة البيضاء» حفّز المحال على بدء تخفيضات مبكرة، في إطار المنافسة الشديدة بين المحال والمنصات الإلكترونية.

محال تجارية

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، صفاء المقدم، إن «محال تجارية لها فروع في مختلف إمارات الدولة طرحت حملات تخفيضات مبكرة بنسب تراوحت بين 25 و75% استباقاً لتخفيضات (الجمعة البيضاء) التي تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وشملت التخفيضات المبكرة الملابس والأحذية والحقائب بشكل رئيس».

وأوضحت أن أغلبية التخفيضات تركزت على الطرز والموديلات القديمة، والملابس الصيفية، مع تجاهل الطرز الجديدة والملابس الشتوية، مطالبة بتضمين الطرز الجديدة والملابس الشتوية في التخفيضات للكبار والأطفال، خصوصاً أن الموديلات الجديدة والملابس الشتوية مرتفعة الثمن، ما يُشكّل عبئاً على العائلات مع قرب حلول الشتاء.

الجمعة البيضاء

وقال المستهلك، مهدي الصادق، إن «محال تجارية طرحت حملات تخفيضات مبكرة، بنسب راوحت في معظمها بين 20 و50% استباقاً لتخفيضات (الجمعة البيضاء) التي تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وشملت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف، إلى جانب الملابس».

وأكد أهمية التخفيضات لأنها تتيح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، إلا أنه أوضح أن التخفيضات تركزت في معظمها على الموديلات القديمة التي لا تشهد طلباً عالياً، في حين تجاهلت معظم المحال طرح تخفيضات على الموديلات الحديثة التي هي بحاجة إلى وجود تخفيضات عليها، مطالباً بشمول الموديلات الجديدة، وزيادة نسب التخفيضات على بعض الموديلات الأخرى لتخفيف الأعباء على المستهلكين.

واعتبر المستهلك، وسام محمود أن بدء التخفيضات مبكراً تحت مسميات مختلفة، مثل «الأربعاء البيضاء» و«الأربعاء الصفراء» مفيد للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن التخفيضات في معظمها تراوح بين 20 و60%.

وأوضح أن التخفيضات شملت سلعاً عدة، أبرزها الملابس والأجهزة المنزلية والأثاث ومستلزمات الديكور والإلكترونيات، مطالباً بتضمين الموديلات الجديدة في التخفيضات، خصوصاً أنها مرتفعة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن معظم التخفيضات يكون على الموديلات والطرز القديمة المعروضة في المحال منذ أشهر طويلة.

التخفيضات المبكرة

من جهته، قال المدير المسؤول في أحد المحال التجارية، عرفان إسماعيل، إن «التخفيضات المبكرة التي طرحتها محال لها فروع في مختلف إمارات الدولة، تتيح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل خلال فترة زمنية أطول»، مضيفاً أن التخفيضات تتميز بالتنوع الكبير وشمولها سلعاً مختلفة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف أفراد الأسرة. وتوقع أن تشمل مراحل متقدمة من التخفيضات بعض الموديلات الجديدة وملابس شتوية لأفراد الأسرة، مشيراً إلى زيادة في المبيعات تفوق 20%، حسب المحل والسلعة خلال التخفيضات.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد المحال التجارية الكبرى، هاشم مسعود، إن «المحال تشهد زيادة كبيرة في المبيعات تتجاوز 30%، تزامناً مع بدء التخفيضات المبكرة»، مشيراً إلى أن المنافسة دائماً في مصلحة المستهلكين، وتجعل المحال تطرح أفضل السلع والمنتجات بتخفيضات كبيرة لجذب المستهلكين.

وأوضح أن قرب بدء منصات إلكترونية، تخفيضات مبكرة، حفّز المحال على بدء التخفيضات، وذلك في إطار المنافسة الشديدة بين المحال وبعضها بعضاً، وبين المحال والمنصات الإلكترونية.

