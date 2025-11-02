مكتوم بن محمد: المنظومة الضريبية ساهمت في ترسيخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً

ترأَّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على المشاريع التطويرية للهيئة الهادفة للمحافظة على التحسين المستمر للبيئة التشريعية والإجرائية بالمنظومة الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات، وضمان الارتقاء المُستمر بجودة الخدمات المقدمة للمُتعاملين.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المنظومة الضريبية في الدولة حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وعززت ريادتها في دعم الاستدامة المالية وساهمت في ترسيخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

ووجه سموه فريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بمواصلة خطة التطوير والتحديث وبذل المزيد من الجهود لمواصلة الإنجازات بما يرسخ الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة الإجراءات التحسينية لخدمات الهيئة، بما يواكب خطط التحول الرقمي، والتركيز على المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية للوصول إلى الريادة العالمية في تقديم الخدمات الحكومية.

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على تقرير حول نتائج تطبيق ضريبة الشركات حيث تم تحقيق مُعدَّلات امتثال مُرتفعة تُعد من أفضل المعدلات عالميًا، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 651 ألف مُسجَّل بنهاية سبتمبر الماضي، مع ارتفاع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المُستحقات الضريبية خلال الفترات المُحدَّدة، نتيجةً لسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، فيتم استلام آلاف الطلبات يوميًا ومعالجتها بكفاءة كبيرة، ويقوم مركز الاتصال بتقديم الدعم الفوري اللازم لدافعي الضرائب عند الحاجة لذلك خلال أوقات الذروة.

وتم إنجاز مُعالجة طلبات الإقرارات وسداد مستحقات ضريبة الشركات خلال فترات الذروة بسلاسة ودون حدوث أية معوقات، مما أكد نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتُتيح آليات امتثال رقمية تُعد الأحدث من نوعها، بينما قامت الهيئة بتنفيذ حملات توعوية مكثفة في جميع إمارات الدولة وعبر الاتصال المرئي عن بعد، ووفرت المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي ومساعدة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الطوعي بسهولة ودقة، مع تنفيذ تحسينات مُستمرة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الرقمية لتسهيل الإجراءات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع الميزانية المقترحة للهيئة لعام 2026م، واعتمد مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التشغيلية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.

واطلع المجلس على مُستجدات تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية والمراحل التنفيذية للمشروع بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والخطوات الإجرائية التي أنجزت فيما يتعلق بالمتطلبات التشريعية والأنظمة الرقمية للمشروع.

واعتمد المجلس السياسات التشغيلية الخاصة بالآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة وفقاً لـ"النموذج الحجمي المُتدرِّج" الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة بكمية السكر في المشروب، واطلع على الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة للاستعداد المبكر لتطبيق الآلية الجديدة، والعمل على تنفيذ الأنظمة الإلكترونية والتوعية الاستباقية لضمان الانتقال السلس لتطبيق هذه الآلية.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقريرٍ حول إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، ونتائج عملياتها أظهر أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيدة حديثًا بقيمة 115.4 مليون درهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأظهر التقرير أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة بلغ 547 ألف مسجل، والمسجلين للضريبة الانتقائية 1,777 مسجلًا، فيما بلغ عدد الوكلاء الضريبيين 806 وكيلاً.