«ديوالي» وانخفاض الأسعار يرفعان الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي محققة تراجعاً بنهاية الأسبوع بقيم راوحت بين 7.25 و9 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما بلغ إجمالي انخفاضات سعر غرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين 29.5 درهماً.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الأسواق شهدت انتعاشاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بدعم من انخفاض الأسعار وتوجه متعاملين من جنسيات دول آسيوية لشراء هدايا من المشغولات بسبب مهرجان الأضواء «ديوالي»، والذي استمرت مظاهر الاحتفال به وشراء الهدايا لفترة طويلة، خصوصاً مع ترقب المتعاملين لفترات التراجع المحفزة لشراء الهدايا.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 481 درهماً بانخفاض تسعة دراهم بنهاية الأسبوع مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 445.25 درهماً بتراجع 8.75 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 427 درهماً بانخفاض 8.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 365.75 درهماً، وبتراجع بلغ 7.25 دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «دايموا لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت انتعاشاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة في الطلب على مبيعات المشغولات بدعم من تراجع الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي وبنسب محفزة للشراء، إضافة لاستمرار المتعاملين في الاحتفاء بمهرجان الأضواء أو ما يعرف بـ(ديوالي)».

وأضاف أن «متعاملين من جنسيات دول آسيوية يؤجلون قرارات الشراء حتى اللحظات الأخيرة ترقباً لتراجع الأسعار بمعدلات محفزة حتى يتمكنوا من شراء المشغولات الذهبية والتي تعد من الطقوس الشهيرة لمهرجان (ديوالي)، والذي تختلف عادات الشراء فيه قبل أو بعد المناسبة وفقاً لأسعار الذهب والتي شهدت معدلات مرتفعة خلال الأيام السابقة».

من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات في شركة «تيتان»، اديتيا سينج، إن «توجه عدد كبير من المتعاملين خصوصاً من جنسيات دول آسيوية لشراء الهدايا من المشغولات الذهبية خلال مهرجان (ديوالي)، انعكس بشكل كبير على انتعاش المبيعات في الأسواق، خصوصاً مع مواكبة عمليات الشراء لتراجع أسعار المعدن الأصفر ما عزز الطلب وأسهم في استقطاب العديد من المتعاملين من مختلف الجنسيات للشراء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن «مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات شهدت نشاطاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة بدعم من مهرجان (ديوالي)، والذي يشتهر باهتمام العديد من الأسر بشراء الهدايا من المشغولات كنوع من الاحتفال بتلك المناسبة».