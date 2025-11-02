تخريج الدفعة الخامسة من «شباب الطاقة النظيفة»

احتفى مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، الذي يهدف إلى تمكين الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة مسيرة الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. وبلغ إجمالي الخريجين من البرنامج حتى الآن 117 شاباً وشابة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل لبناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار. ويدعم برنامج (شباب الطاقة النظيفة) جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تمكين الشباب باعتبارهم محركاً رئيساً للابتكار وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية المستدامة».