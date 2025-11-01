10 أشهر استثنائية من المبيعات العقارية في دبي بـ 554.3 مليار درهم

واصلت المبيعات العقارية في دبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، تحطيم الأرقام القياسية، لتعكس حالة الزخم المتواصل لسوق العقارات في الإمارة، مدفوعة بطلب قوي يتخطى المعروض العقاري في السوق، حيث قفزت بنسبة 27.24%، لتصل إلى 554.3 مليار درهم، مقابل 435.6 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024، لتواصل بذلك تسجيل فترات استثنائية من النمو والازدهار.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل القطاع العقاري في الإمارة 177.032 ألف مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ150.94 ألف مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 17.28%.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تخطت إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 بأكمله، والبالغة 522.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 32.1 مليار درهم.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجلت 148.14 مليار درهم من خلال 42.762 ألف معاملة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 46.29 مليار درهم عبر 8113 معاملة.

وبذلك سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، نمواً بنسبة 20.37%، لتصل إلى نحو 748.73 مليار درهم، نتجت عن نحو 227.907 ألف صفقة، مقارنة بـ622 مليار درهم، تمت عبر 187.789 ألف معاملة، جرى تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

المناطق الأعلى

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى، من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام الجاري، بمبيعات تُقدر بنحو 31.13 مليار درهم، تلتها منطقة «اليلايس» بنحو 20.39 مليار درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» بـ20.25 مليار درهم، ومن ثم «معيصم الثانية» في المرتبة الرابعة بـ18.34 مليار درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ17.38 مليار درهم.

وحلت منطقة «مدينة المطار» سادساً بـ17.19 مليار درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بـ16.22 مليار درهم، و«نخلة جميرا» بـ16 مليار درهم، و«نخلة جبل علي» بـ14.14 مليار درهم، ومنطقة «اليفرة1» عاشراً بـ13.24 مليار درهم.

وتيرة مُبشرة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن سوق العقارات في دبي تواصل مسيرة نموها بثبات وبوتيرة مبشرة، لافتاً إلى أن ما تحققه السوق العقارية يأتي مدعوماً بالجهود الكبيرة المبذولة في الإمارة، المتعلقة بتطوير البنية التحتية والتشريعات والقوانين الجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الوادية لـ«الإمارات اليوم» أن الأرقام الحالية تؤكد استمرار الزخم الإيجابي في السوق العقارية، مشيراً إلى أن «القادم سيكون أفضل» في ظل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية «D33» واستراتيجية دبي العقارية 2033، التي تزخر جميعها بمبادرات استراتيجية تدعم نمو القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح أن المشروعات العملاقة والتطور في البنية التحتية والوجهات السياحية والاقتصادية، أسهمت في تعزيز جاذبية دبي، إلى جانب النمو السكاني المتوقع أن يرفع عدد السكان إلى نحو 5.8 ملايين نسمة، ما يشكل مؤشراً واضحاً على الطلب الحقيقي والمتزايد على العقارات عالية الجودة.

وأشار الوادية إلى أن الطلب القوي على الأراضي والمشروعات السكنية المتوسطة ومكاتب الأعمال يعكس متانة السوق واستدامة نموها، لافتاً إلى أن النقص في عدد الأراضي المتاحة وارتفاع الطلب عليها، يمثلان دلالة إضافية على استمرار الزخم الإيجابي في القطاع العقاري بدبي.

تزايد الطلب

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، أن قطاع العقارات في دبي يواصل تسجيل طفرة غير مسبوقة، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة، وجهة استثمارية عالمية.

وقال الدولة إن السوق تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في الإمارة، ومزايا منح تأشيرات الإقامة، والنظام الضريبي الجاذب لتأسيس وتدشين الأعمال، فضلاً من انتقال أصحاب الثروات العالمية إلى المدينة الأكثر أمناً واستقراراً في العالم.

وأضاف أن السوق العقارية في دبي تظهر ثقة كبيرة من قِبل الأجانب والمواطنين، وفرص الاستثمار الجاذبة التي يوفرها القطاع العقاري، بما يمنحها القدرة على مواصلة تحطيم الأرقام القياسية خلال الأعوام المقبلة.

المبيعات الشهرية

سجلت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال أكتوبر 2025، ثاني أعلى مبيعات شهرية بالنسبة للشهر ذاته من السنوات السابقة، مسجلة 58.6 مليار درهم، من خلال تنفيذ 19.73 ألف معاملة، في حين سجلت خلال أكتوبر من العام الماضي رقماً قياسياً عند 61.5 مليار درهم.