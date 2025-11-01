«إكسبو دبي» تعيّن مقاولاً رئيساً لـ «سدر رزيدنسز»

أعلنت «مدينة إكسبو دبي» أمس، تعيين شركة المقاولات الهندسية «ECC» مقاولاً رئيساً لمشروع «سدر ريزيدنسز» السكني الفاخر، المقرر إنجازه في عام 2027. ويتكون «سدر ريزيدنسز» من ثلاثة أبراج سكنية متصلة (برجان بارتفاع 15 طابقاً وبرج بارتفاع 13 طابقاً)، تضم 421 شقة وشققاً علوية «لوفت»، إضافة إلى مساكن «تاون هاوس»، تراوح مساحاتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري والتسليم في «مدينة إكسبو دبي»، أحمد الخطيب: «يجسد (سدر ريزيدنسز) جوهر رؤيتنا لمدينة مستدامة ومترابطة. وتضمن شراكتنا مع شركة محلية موثوقة أعلى معايير الجودة والتسليم في إطار سعينا المتواصل لبناء مدينة المستقبل».