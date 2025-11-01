دبي تستعرض في لندن مقوماتها وعروضها السياحية

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العالمي، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر 2025، حيث تستعرض المقومات التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك العروض التي تقدمها باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن هذه المشاركة تأتي تماشياً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، مشيرة إلى أنه سيتم تسليط الضوء على دور قطاعي السياحة والضيافة في دفع عجلة الابتكار، وجذب الاستثمارات، ودعم مبادرات الاستدامة في المدينة.

ويضم جناح دبي في المعرض هذا العام، 71 من الشركاء الرئيسين والجهات المعنية، مقارنة بـ62 جهة مشاركة في عام 2024، يمثلون نخبة من شركات الطيران، والفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، والتي تشكل جزءاً من منظومة السياحة المتميزة في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «تجسّد مشاركتنا هذا العام مع شركائنا في معرض سوق السفر العالمي في لندن، التزام دبي تقديم نموذج سياحي مرن ومستدام، يقوم على تعزيز التعاون والابتكار وتوفير الفرص المشتركة. كما تسلط الضوء على قوة منظومة السياحة في دبي، والشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص التي تعزز نجاح القطاع في الإمارة».

وأضاف: «نتطلع إلى عقد شراكات جديدة مع شركاء دوليين، وتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي تقدمها دبي أمام جمهور جديد وأسواق رئيسة مهمة، وذلك في إطار مساعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). فإلى جانب لقاء المسؤولين والخبراء في هذا القطاع الحيوي في المعرض، نواصل وضع معايير التميز في المشهد السياحي العالمي، واستكشاف التوجهات الجديدة التي تحدد ملامح مستقبل السفر».