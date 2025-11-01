«الإمارات للشحن الجوي» تشغّل رحلة أسبوعية إلى بانكوك

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لشركة طيران الإمارات، تشغيل رحلة شحن أسبوعية جديدة إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك، في خطوة تعزز توسّع شبكة عملياتها الواسعة عبر شرق وجنوب شرق آسيا، وتُعد هذه الإضافة الجديدة جزءاً من جهود الناقلة لتوسيع حضورها في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطاً في حركة التجارة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «الإمارات للشحن الجوي»، تسيّر رحلاتها المخصصة إلى 43 وجهة عالمية ضمن شبكتها، منها 11 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، بدر عباس: «تُعد عملياتنا في شرق وجنوب شرق آسيا من بين الأوسع على مستوى شبكتنا العالمية، سواء من حيث عدد الرحلات أو طائرات الشحن أو السعة التشغيلية المتاحة، ومع ذلك، فإن الطلب في تزايد مستمر، ما يجعل من هذه المنطقة الركيزة الأساسية لتوسّعنا خلال عام 2026 وما بعده».