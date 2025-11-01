2.12 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» عن تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 885 مليون دولار (نحو 3.24 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 12%، وهو أقوى أداء تحققه الشركة خلال تسعة أشهر منذ الطرح العام الأولي في عام 2017، فيما ارتفع صافي الربح خلال الفترة نفسها بنسبة 15.6% على أساس سنوي لتحقق 579 مليون دولار (نحو 2.12 مليار درهم).

وحققت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2025 مستويات جديدة للأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وصلت إلى 319 مليون دولار، بزيادة نسبتها 15.9% على أساس سنوي، كما حققت زيادة بنسبة 21.5% في صافي الأرباح لتصل إلى 221 مليون دولار، حيث تجاوز كل منهما توقعات المحللين، بحسب بيان صادر أمس.

وسجلت الشركة أعلى كميات مبيعات للوقود في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى، بإجمالي بلغ 11.7 مليار لتر.

وفي إطار التوسع الإقليمي لـ«أدنوك للتوزيع»، أضافت الشركة 85 محطة خدمة جديدة إلى شبكتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 977 محطة.

وجاءت معظم هذه الإضافات في السعودية، حيث أضافت الشركة 72 محطة جديدة، لترتفع شبكة محطاتها في المملكة إلى 172 محطة خدمة، محققة نمواً سنوياً بنسبة 150% على أساس سنوي، ما يؤكد التزامها بتوسيع حضورها في المنطقة.

وبعد تجاوز «أدنوك للتوزيع» أهداف التوسع قبل الموعد المحدد، أعلنت الشركة عن رفع مستهدفاتها لنهاية العام إلى افتتاح ما بين 90 إلى 100 محطة خدمة جديدة بنهاية 2025، مقارنة بالتوجيهات السابقة التي كانت تشير إلى 60 إلى 70 محطة خدمة فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «الأداء القياسي الذي حققته (أدنوك للتوزيع) هذا العام يؤكد قوة استراتيجيتها الخمسية للنمو، ومساهمتها في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التنقل وتجارة التجزئة، فقد سجلت أعلى أرباح فصلية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إلى جانب توسعها السريع في شبكة محطات الخدمة، ما يؤكد متانة نموذج أعمالها وثقتها الراسخة في قدرتها على تحقيق نمو طويل الأمد».

وأضاف أن «هذه الثقة تتجلى في رفع مستهدفات التوسع وتمديد سياسة توزيع الأرباح لعامين إضافيين، بما يضمن عوائد مجزية ومستقرة للمستثمرين»، مشيراً إلى أنه «من خلال التركيز على قطاع التجزئة غير الوقود، بما في ذلك إطلاق العلامة التجارية المطورة (واحة من أدنوك) وتوسعة شبكة الوحدات العقارية المؤجرة، تعمل الشركة على بناء منصة مرنة للتنقل ومتاجر للتجزئة تلبي احتياجات العملاء المتنامية، وتسهم في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين، مدعومة بميزانية قوية ورؤية واضحة للنمو المستقبلي».