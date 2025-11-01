القيمة السوقية لـ «دبي المالي» تفوق تريليون درهم بنهاية أكتوبر

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه خلال تعاملات أكتوبر الماضي، مسجلاً 51.85 مليار درهم، بدعم من قوة الاقتصاد الوطني، والمكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم القيادية، وتوالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 995.44 مليار درهم في نهاية تداولات سبتمبر الماضي إلى 1.047 تريليون درهم بنهاية آخر جلسات أكتوبر أمس.

وصعد مؤشر السوق بنسبة 3.76% خلال أكتوبر، مرتفعاً من 5839.64 نقطة في نهاية سبتمبر الماضي إلى 6059.43 نقطة في جلسة أمس.

ودعم أداء السوق خلال تعاملات أكتوبر الماضي نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 7.69%، وقطاع البنوك بنسبة 4.31%، إضافة إلى قطاع الصناعة الذي سجّل نمواً بنسبة 3.17%.

وتصدّر سهم «جي إف إتش» ارتفاعات سوق دبي، خلال أكتوبر، بنمو نسبته 29.82%، كما صعدت أسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 15.6%، و«أجيليتي» 13.94%، و«مزايا» 11.74%، و«إعمار للتطوير» 10.78%، و«دبي للاستثمار» 9.93%، وبنك «الإمارات للاستثمار» 9.66%، و«إعمار» 8.81%، و«سكون تكافل» 8.28%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال أكتوبر 2025، سيولة جاوزت 15.2 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ نحو 271.53 ألف صفقة من خلال التداول على نحو 4.5 مليارات سهم.

ومنذ بداية عام 2025، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 17.46% مرتفعاً من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي (2024) إلى 6059.43 نقطة في جلسة أمس، ليربح رأس المال السوقي ما يناهز 140.39 مليار درهم، مرتفعاً من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 1.047 تريليون درهم في آخر جلسات أكتوبر 2025.

ومنذ بداية العام الجاري، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 5.06 مليارات درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 62.23 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 57.17 مليار درهم.

وسجل الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بقيمة بلغت نحو 83.61 مليون درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 82.688 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 82.605 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع مؤشر السوق العام «فادجي» بنسبة 0.85% منذ بداية أكتوبر وحتى جلسة أمس، ليغلق عند 10099.9 نقطة.

وتصدر سهم «جي إف إتش المالية» ارتفاع السوق خلال تعاملات أكتوبر 2025 بنسبة 33.72%، ثم «أبوظبي للموانئ» 22.79%، و«مجموعة أرام» بنحو 19.3%، و«عمان والإمارات» بـ12.68%، وأسمنت الفجيرة بـ11.89%، و«أبوظبي الأول» بـ11.51%، و«بريسايت» بـ11.42%.

