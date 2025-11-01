صافي أرباح «تيكوم» يتجاوز 1.1 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت مجموعة «تيكوم» أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي لتتجاوز 2.1 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي ليتخطّى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط قيمة الإيجار وتحسن الكفاءة التشغيلية والتوسّع الاستراتيجي في محفظة الأصول التجارية والصناعية المتميزة لدى المجموعة.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم مع هامش ربح بنسبة 79%، مدفوعاً بتحسّن في الإيرادات وخفض التكاليف بما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق النمو المستدام في كافة قطاعات أعمالها.

وذكرت المجموعة في بيان أن نسبة إشغال الأصول التجارية والصناعية ضمن محفظة المجموعة ارتفعت 2% على أساس سنوي لتبلغ 96%، في حين ارتفعت نسبة إشغال الأراضي 8% على أساس سنوي لتصل إلى 98%، بما يعكس الطلب القوي على أصول محفظة المجموعة النوعية، بما في ذلك المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية والأراضي الصناعية المخصّصة للتأجير، في ظلّ نجاح دبي في جذب المزيد من المستثمرين من حول العالم.

وسجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مدفوعة بتحسن أداء الأصول المدرة للدخل والتحسن المستمر في الإيرادات وعمليات التحصيل.

وبالنسبة للربع الثالث من العام 2025 سجّلت «تيكوم» نمواً بالإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 724 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2025، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 563 مليون درهم وبلغ هامش الربح 78%، بما يعكس نمواً قوياً في الإيرادات.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 373 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2025، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات والإدارة المالية الحكيمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»: عبدالله بالهول: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حقّقته المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 قدرتها على الاستفادة من ظروف السوق المواتية ومواكبة التغيّرات بمرونة عالية في ظلّ مواصلة تركيزها على تحقيق قيمة مضافة لعملائها».

وأضاف: «يُعزى النمو الملحوظ الذي حققته المجموعة خلال الفترة السابقة إلى خطتها الاستراتيجية للتوسّع بقيمة 4.3 مليارات درهم منذ العام الماضي والطلب المرتفع على أصولنا التجارية والصناعية المتميزة، بينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كالوجهة الأولى عالمياً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة».