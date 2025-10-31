اتفاقية لدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة، وواحة دبي للسيليكون، في إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تُسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة، وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، إحدى مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يُعدّ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالعزيز النعيمي، ومدير عام واحة دبي للسيليكون، بدر بوهناد، وقعا الاتفاقية.

وأكد بن طوق الدور البارز الذي تضطلع به واحة دبي للسيليكون في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة والواحة من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، يُعزّز رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ويدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات العاصمة العالمية لرواد الأعمال.

وأشار إلى أن حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي تُشرف عليها الوزارة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومجلس الإمارات لريادة الأعمال، تُمثّل مظلة وطنية شاملة توحّد الجهود الحكومية والخاصة لتمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتوفير التشريعات المرنة والحوافز التنافسية التي تُتيح لهم الانطلاق بثقة نحو العالمية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني، أن هذا التعاون مع الوزارة يعكس التزام «دييز» - من خلال واحة دبي للسيليكون - بدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة، عبر مبادرات ومشروعات نوعية تتسق مع محاور استراتيجية «دييز» 2026.

وقال الزرعوني إن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، يلعب دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية رقمية متطورة.

