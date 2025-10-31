«دبي للاستثمار» تُطلق خطاً ثانياً لإنتاج الزجاج المسطح

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، إطلاق أعمال التوسعة في شركة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» المملوكة لها بالكامل، عبر إنشاء خط إنتاج ثانٍ، وذلك في مرافقها الواقعة ضمن منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي - مجموعة كيزاد.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «يُشكّل خط الإنتاج الثاني خطوة استراتيجية تُعزّز مكانة الإمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة. وسيؤدي تشغيل خطي إنتاج متكاملين، إلى تمكين المجموعة من توسيع طاقتها الإنتاجية، مع توفير حلول عالية الأداء»، مشيراً إلى أن هذا التوسع يُمثّل استثماراً إضافياً يتجاوز 600 مليون درهم.