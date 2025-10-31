%138 نمواً في إيرادات «دبي المالي» إلى 1.1 مليار درهم

أعلن سوق دبي المالي أمس، عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 930.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 212% مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق بنسبة 138% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، في انعكاس لاستمرار نشاط التداول القوي والتوسّع في منظومة أسواق رأس المال في دبي.

وارتفع مؤشر السوق 13.2% ليغلق تعاملاته عند مستوى 5839.64 نقطة، ما يعكس الزخم المتواصل وثقة المستثمرين الراسخة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي 995 مليار درهم، في دليل واضح على تنوع القطاعات، حيث استحوذ القطاع المالي على نحو 42% من إجمالي القيمة السوقية، تلاه القطاع العقاري بنسبة 19%، ثم قطاع المرافق بنسبة 16%، والصناعات بنسبة 12%، في حين شكّل قطاع الاتصالات نحو 4%، وأسهمت السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاعات الأخرى في النسبة المتبقية.

وحافظ «دبي المالي» على أدائه المتميز والنمو القوي في نشاط التداول منذ بداية عام 2025، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 709 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 83% مقارنة مع 387 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 82% لتصل إلى 133 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 48% ليصل إلى 13.6 ألف صفقة.

وواصل سوق دبي جذب مزيد من المستثمرين خلال العام، حيث استقبل حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 82 ألفاً و742 مستثمراً جديداً، شكّل الأجانب 84% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.2 مليون مستثمر. واستحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 51% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت مساهمة المستثمرين من شريحة المؤسسات 70%، ما يؤكد جاذبية السوق كمركز عالمي لرؤوس الأموال. واستقرت ملكية المستثمرين الأجانب عند 20% من إجمالي القيمة السوقية، في مؤشر على استمرار الثقة في أسواق دبي.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «يعكس أداء سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، قوة وزخم أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب الثقة المتنامية من المستثمرين الدوليين. ويؤكد النمو المستمر في نشاط التداول والقيمة السوقية للشركات المدرجة نجاح استراتيجية السوق الرامية إلى زيادة مستويات السيولة وجذب المزيد من المشاركة العالمية وتعزيز سهولة الوصول إلى السوق».

وأضاف: «في حين تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يؤكد السوق التزامه بتعزيز الابتكار والشفافية والنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يعكس الأداء القوي الذي سجّله سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تقدّمنا الثابت نحو تنفيذ أولويات السوق الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيادة السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز سهولة الوصول إلى السوق للمستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف: «يؤكد الإقبال الملحوظ من المستثمرين واستمرار زخم الطروحات العامة الثقة المتنامية في أسواق رأس المال في دبي، وقوة سوق دبي المالي كمركز مفضل للإدراج واستقطاب رؤوس الأموال».

