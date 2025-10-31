معرض المطارات في دبي يستقطب 140 عارضاً عالمياً

يشارك 140 عارضاً عالمياً من أكثر من 20 دولة في فعاليات الدورة الـ25 من معرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي من 12 إلى 14 مايو 2026، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وأفادت شركة «RX الشرق الأوسط»، الجهة المنظمة للمعرض، في بيان، أمس، بأنه من المتوقع حضور أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة، إضافة إلى 120 من المشترين المعنيين بهذا المجال، مشيرة إلى أن شعار الدورة الجديدة لمعرض المطارات (مستقبل الابتكار في المطارات يبدأ هنا)، يجسد مدى قوة التركيز الذي توليه مطارات العالم لتبسيط عملياتها، وتحسين الكفاءة والحفاظ على الموارد، وتصميم وإقامة بنية تحتية خضراء.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسلط معرض المطارات الذي يُعدّ بمثابة منصة (B2B) رائدة في دبي، الضوء على التقنيات الناشئة، ويُعزّز الشراكات الاستراتيجية، ويدعم الأولويات الوطنية والإقليمية، كما يتيح فرصاً لإجراء حوارات هادفة بين الجهات التنظيمية والمشغلين ومقدمي الحلول».

وأضاف سموه: «يسعدنا أن نرى دبي تلعب دوراً حيوياً في تحديد ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي، وبدء عصر جديد من الفرص والتميز في مجال السفر الجوي. وسيساعد المعرض على تعزيز طموحنا المشترك في بناء مطارات أعلى ذكاء وأماناً واستدامة، وتحسين جودة خدمات ومرافق شركات الطيران والركاب على السواء».

بدورها، قالت مديرة الفعاليات في شركة «RX الشرق الأوسط»، مي إسماعيل، إن «أكثر من 90% من الزوار أكدوا أهمية مشاركتهم في المعرض ودوره الحيوي في دعم وتطوير أعمالهم. ونتوقع أن تُحقق الدورة 25 من المعرض نقلة نوعية جديدة، بمشاركة نخبة من العارضين، وتقديم عروض حصرية للمرة الأولى في قطاع الطيران».

وأضافت: «ستشهد هذه المسيرة الاستثنائية عرض ابتكارات ثورية تُسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران، وتُرسي معايير جديدة للتميز في معارض هذا القطاع الحيوي»، وتوسيع البنى التحتية للمطارات، وتعزيز تجربة المسافرين.