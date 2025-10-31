«دبي التجاري العالمي» يستضيف 18 فعالية في نوفمبر

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال نوفمبر المقبل، تغطي قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء والتعليم والاستدامة وغيرها.

وتشتمل أجندة نوفمبر على 18 فعالية رائدة مثل «معرض جلفود للتصنيع»، الفعالية الأبرز في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، و«معرض الخمسة الكبار»، أكبر معرض للإنشاءات والبنية التحتية في الشرق الأوسط.

وتمتد أجندة فعاليات نوفمبر لتشمل مجالات الأعمال والابتكار وتطوير الصناعات.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن الفعاليات الـ18 هي معرض «غلفود للتصنيع» من الرابع إلى السادس من نوفمبر، والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي بين 11 و13 نوفمبر، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط، ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط اللذين ينظمان من 11 إلى 13 نوفمبر.

ومن الفعاليات أيضاً معرض الشرق الأوسط للتبغ الذي ينطلق في 11 نوفمبر ويستمر يومين، فضلاً عن المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) الذي يعقد من 11 إلى 17 نوفمبر، علاوة على مهرجان العلامات الكبرى من 16 إلى 19 نوفمبر، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعدين، المقرر في 17و 18 نوفمبر، إلى جانب معرض «فيجن بلس إكسبو» (17-18 نوفمبر).

كما تشمل الأجندة معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية من 17 إلى 19 نوفمبر، إضافة إلى المعرض الدولي للملابس والمنسوجات الذي ينظم في الفترة نفسها، ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في 18 و19 نوفمبر، وقمة المعرفة في 19 و20 نوفمبر، فضلاً عن معرض الخمسة الكبار الذي سيكون بين 24 و27، نوفمبر، ومعرض النوافذ والأبواب والواجهات (24-27 نوفمبر)، ومعرض «جيو وورلد» من 24 إلى 27 نوفمبر، و«HVACR World»، و«LiveableCities X» بين 24 و27 نوفمبر.