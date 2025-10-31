«الموانئ والجمارك» تجري 3332 تحليلاً بيئياً

أعلن المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إجراء 3332 تحليلاً بيئياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بهدف فحص كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق الخاضعة لإشراف المؤسسة، محققاً نسبة نمو بلغت 25.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - «تراخيص»، عبدالله محمد بالهول، حرص المؤسسة على تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتوفير بيئة مستدامة وآمنة في إمارة دبي، من خلال تعزيز كفاءة أنظمة الفحص والتحاليل البيئية وضمان الامتثال للوائح والمعايير المعتمدة.