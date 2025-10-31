دبي تستقبل 13.95 مليون سائح دولي في 9 أشهر بنمو 5%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 13.95 مليون سائح دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 13.29 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2025، مسجلة أكثر من 2.86 مليون سائح دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنحو 16%، مسجلة نحو 2.3 مليون سائح. وحلت منطقة جنوب آسيا في المركز الثالث بنحو 15% مسجلة نحو مليوني سائح، بينما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نحو 14%، مسجلة أكثر من 1.98 مليون سائح.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.55 مليون سائح، بنسبة بلغت 11% من الإجمالي، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة أكثر من 1.3 مليون سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 978 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 627 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 290 ألف سائح دولي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر 2025 أكثر من 152.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 819 منشأة فندقية، مقابل نحو 152 ألف غرفة فندقية ضمن 826 منشأة في نهاية سبتمبر 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 78.7% خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2025، مقابل 76.4% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 54.3 ألف غرفة فندقية ضمن 169 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.2 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية، بينما سجلت الشقق الفندقية أكثر من 25.5 ألف غرفة ضمن 180 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي بنهاية سبتمبر الماضي 3.6 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 32.7 مليون ليلة، مقابل نحو 31.2 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 5%.

السعر والعائد

وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 509 دراهم بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 487 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 5%، بينما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 401 درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 372 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 8%.

• 36% من إجمالي السوق الفندقية في دبي استحوذت عليه الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم».