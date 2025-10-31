«دي بي ورلد» تستثمر 5 مليارات دولار إضافية في الهند

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أمس، عن التزامها باستثمار خمسة مليارات دولار إضافية في الهند، لتعزيز شبكتها المتكاملة لسلاسل التوريد التي تدعم كلاً من الصادرات والتجارة المحلية.

يأتي هذا الالتزام الجديد ليضاف إلى استثمارات سابقة بلغت ثلاثة مليارات دولار، ضختها المجموعة في الهند خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تركز هذه الاستثمارات على تطوير البنية التحتية الوطنية، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ورفع تنافسية البلاد في مجال التجارة العالمية.

جاء الإعلان عن الالتزام الجديد خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025»، عقب توقيع «دي بي ورلد» خمس مذكرات تفاهم، بحضور وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية، شري سارباناندا سونوال.

وذكرت «دي بي ورلد» في بيان، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكات الصناعية بما يسهم في إطلاق فرص استثمارية كبرى وتوفير المزيد من فرص العمل ضمن منظومة القطاع البحري الهندي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «على مدى ثلاثة عقود، كانت (دي بي ورلد) جزءاً أساسياً من مسيرة النموّ التي تشهدها الهند. ويؤكد هذا الاستثمار الجديد، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية، التزامنا الراسخ بتطوير قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية في الهند، وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية».

وأضاف: «تهدف تلك المبادرات إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، ودعم التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في تعزيز قدرات الهند البحرية المبتكرة والمستدامة».

وتابع بن سليم: «منسجمون تماماً مع الأولويات الوطنية للهند، بما في ذلك مبادرة رئيس الوزراء الهندي لتعزيز البنية التحتية (غاتي شاكتي)، وبرنامج (ساغارملا)، ورؤية (ماريتايم أمريت كال 2047). ويسهم التزامنا المشترك في ترسيخ أسس مستقبل الهند، وتعزيز ترابطها الاقتصادي، وثقتها بقدرتها على الاعتماد على الذات، بما يمهد الطريق أمامها لتحقيق الريادة العالمية في القطاع البحري».

وتناولت مذكرات التفاهم التي وقّعتها «دي بي ورلد» خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» مجالات الشحن الساحلي الأخضر، وبناء السفن، وإصلاح السفن، وتنمية المهارات، وحركية الشحن المتطوّرة، وجميعها تهدف إلى تسريع النمو المستدام للقطاع ورفع كفاءته.

يذكر أن شبكة «دي بي ورلد» في الهند تمتد إلى أكثر من 200 موقع، وتُسهم في توفير ما يزيد على 24 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات والشراكات المعلنة خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» في توسيع حضور مجموعة موانئ دبي العالمية، وترسيخ دور التجارة كقوة إيجابية تسهم في خلق الوظائف، وتسريع وتيرة التنمية، وتحسين سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجاباً على حياة الملايين حول العالم.

مركز لتجديد السيارات

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن تأسيس مركز لتجديد وتجهيز السيارات في مجمّع الصناعات الوطنية، وذلك بموجب اتفاقية مع شركة «كارز 24» تبلغ قيمتها 55 مليون درهم، ليكون مقراً لأحد أكبر منشآت تجديد وتجهيز السيارات في المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة 220 ألف قدم مربعة، وسيوفّر في مرحلته الأولى أكثر من 200 فرصة عمل، مع قدرة تشغيلية تتجاوز 100 ألف مركبة سنوياً.

ومن المقرر أن تنطلق العمليات التشغيلية للمركز في أغسطس 2026.