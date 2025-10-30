مكتوم بن محمد: دبي تتبنى الابتكار والتقنيات المتقدمة في الخدمات المصرفية

ناقش سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) العالمية، جورج الحديري، مستقبل القطاع المالي ودور دبي في قيادة هذه المرحلة الجديدة من النمو عبر توفير بنى تحتية رقمية متقدمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : " اجتمعت، اليوم، مع جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) العالمية، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم".

وتابع سموه قائلا: "وناقشنا مستقبل القطاع المالي ودور دبي في قيادة هذه المرحلة الجديدة من النمو عبر توفير بنى تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة وشفافة وشراكات عالمية مع مؤسسات مالية رائدة، إضافةً إلى تبنّي الابتكار والتقنيات المتقدمة في الخدمات المصرفية".