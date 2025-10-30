«دي بي ورلد»: اتفاقية لتطوير مجمّع إصلاح السفن في كيرالا الهندية

أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة، توقيع اتفاقية شروط مبدئية لتقييم وتطوير أول مجمّع لإصلاح السفن في الهند، ضمن منشأة الإصلاح البحري الدولية في مدينة كوتشين بولاية كيرالا.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة، مادهو إس. نير، وقعا الاتفاقية، بحضور وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية، شري سارباناندا سونوال، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليم، وذلك خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» المنعقد في مدينة مومباي.

وتتميّز منشأة الإصلاح البحري الدولية بنظام رفع سفن متطوّر ومرافق إرساء حديثة قادرة على صيانة مجموعة واسعة من السفن.

وستتعاون «الأحواض الجافة العالمية» مع شركة كوتشين لبناء السفن في تقييم واستكشاف نماذج التعاون المحتملة ضمن منظومة مجمّع إصلاح السفن.

وستُسهم هذه الشراكة في دعم النمو المستقبلي لقدرات الهند البحرية وتعزيز مكانة البلاد مركزاً ناشئاً لخدمات الملاحة البحرية العالمية.

وقال أنتولوفيتش، إن «شراكتنا مع شركة كوتشين لبناء السفن تمثل محطة بارزة جديدة في مسيرة (دي بي ورلد) نحو ترسيخ التزامها تعزيز البنية التحتية البحرية في الهند، وتعزيز قدرتها التنافسية، ومن خلال دمج الخبرات الدولية لدينا في الأحواض الجافة العالمية، مع الخبرة المحلية العميقة لشركة كوتشين لبناء السفن، نعمل على تطوير منظومة متقدّمة لإصلاح السفن تقوم على الكفاءة والاستدامة والابتكار».

من جانبه، قال نير، إن «هذه الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز المؤسسات البحرية المرموقة في المنطقة، واللتين تتشاركان رؤية موحّدة للتميّز، ونسعى معاً إلى الارتقاء بمعايير إصلاح وصيانة السفن في الهند، لتواكب أرفع المعايير العالمية، وترسخ مكانة كوتشين مركز تميّز يخدم الأساطيل الإقليمية والدولية».