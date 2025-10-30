«دبي المالي» يواصل الارتفاع.. ويربح 5 مليارات درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي، الارتفاع في تعاملات أمس، بنسبة 0.32%، أو ما يعادل 19.67 نقطة عند مستوى 6089.23 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم قطاعي العقارات والصناعة، وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.0534 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.0485 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو خمسة مليارات درهم، ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع الصناعة بـ0.99%، والعقارات بنسبة 0.8%.

وقفز سهم «سالك» بنسبة 3.27%، و«سبينس» بنسبة 2.56%، و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.01%، كما ارتفع سهم «باركن» بنسبة 1.85%، و«إعمار للتطوير» بنحو 1.32%، و«إعمار العقارية» بنحو 0.34%، و«مصرف عجمان» بنسبة 0.68%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 31.05 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 419.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 307.67 ملايين درهم.

إلى ذلك، استقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 662.75 مليون درهم، بعد التداول على نحو 164.95 مليون سهم، وتنفيذ 11234 صفقة. واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، وبنك دبي الإسلامي و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» و«دبي للاستثمار»، و«ديوا»، على نسبة 68.6% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 454.67 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 662.75 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 238.83 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.34% عند 14.7 درهماً، وجاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 63.92 مليون درهم، وحلّ سهم بنك دبي الإسلامي، ثالثاً بتداولات بلغت 63.2 مليون درهم عند 9.65 دراهم للسهم. كما سجل سهم «دو» تداولات بنحو 36.5 مليون درهم، عند 9.26 دراهم للسهم، يليه سهم «دبي للاستثمار» بنحو 26.61 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم «ديوا» نحو 25.59 مليون درهم.