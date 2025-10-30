«غرف دبي» تستهدف استقطاب استثمارات وشركات أميركية جديدة

كشفت غرف دبي عن أجندة منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية، الذي تنظمه بمدينة نيويورك في 12 نوفمبر المقبل تحت شعار «فرص تحفّز النمو المشترك».

وذكرت في بيان أمس، أن أجندة الحدث تتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المشترك وفرص الأعمال الواعدة بين دبي والولايات المتحدة.

ويترأس رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وفد غرف دبي للمنتدى، حيث يهدف الحدث إلى استقطاب الشركات الأميركية إلى دبي، ودعم المستثمرين الأميركيين للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية.

ويركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأميركي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وقال المنصوري: «يعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأميركي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة».

وتشمل فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تستعرض آفاق الاستثمار في اقتصاد دبي المتنوع، وبيئتها الداعمة للأعمال، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والنظام الضريبي التنافسي، كما تسلّط الضوء على دور دبي في تمهيد مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات الأميركية، ودورها البارز في قطاع التكنولوجيا المالية، ومكانتها المرموقة منصة انطلاق رئيسة للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وتركّز الجلسات على محاور استراتيجية، تشمل تعزيز الفرص العالمية المتاحة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، واستشراف آفاق التجارة والاستثمار بين الجانبين، واستعراض دور رأس المال الخاص في الدورة الاقتصادية المقبلة.

وتتضمن أجندة المنتدى أيضاً جلسة خاصة لاستعراض عوامل تزايد ثقة المستثمرين الأميركيين بدبي، والجغرافيا الجديدة للفرص في العصر الرقمي، وصعود التجارة السريعة، واستراتيجيات استقطاب الكفاءات العالمية، وتنمية الشركات الناشئة وحاضنات الابتكار. وستتناول الجلسة أيضاً النموذج المبتكر للمناطق الحرة في دبي، وخطواتها الرائدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الأصول الرقمية والعملات المشفرة.