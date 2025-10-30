مستهلكون يطالبون بتوسيع مواقف السيارات في مراكز تسوق

قال مستهلكون إن ضيق مساحات مواقف السيارات في بعض مراكز التسوق، يُعرِّض مركباتهم للضرر عند فتح أبواب السيارات المجاورة، بسبب التقارب الشديد بينها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن المساحات المحدودة للمواقف مقارنة بأحجام السيارات الحديثة تجعل من عملية إيقاف المركبات أمراً صعباً، لاسيما في أوقات الذروة وقبل دخول المراكز التجارية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في تصميم المواقف، وزيادة مساحاتها لتتناسب مع أحجام السيارات الكبيرة والطرز الحديثة.

من جهتهم، أفاد متخصصون في قطاع تجارة التجزئة، بأن المساحات المخصصة لمواقف السيارات تخضع لمعايير هندسية معتمدة، تحددها الجهات المتخصصة عند منح تصاريح البناء، مشيرين إلى أن بعض أنواع المركبات ذات الأحجام الكبيرة لا تتناسب بطبيعتها مع المساحات القياسية المخصصة للمواقف.

صعوبة وأضرار

وتفصيلاً، قال المستهلك وليد سعيد، إنه يواجه صعوبة في إيقاف سيارته في مواقف بعض المراكز التجارية، بسبب ضيق المساحة، ما يزيد من احتمالية تعرض مركبته للخدوش أو الصدمات، نتيجة قرب السيارات المجاورة بشكل كبير، خصوصاً عند فتح الأبواب للدخول إليها أو الخروج منها.

من جانبه، أكّد المستهلك هيثم صالح، ضرورة توسيع مواقف السيارات في المراكز التجارية لتتناسب مع أحجام المركبات الحديثة، لأن ضيق المواقف يتسبب في صعوبة صف السيارات، ويؤدي في الأغلب إلى اصطدام الأبواب بالسيارات المجاورة أثناء فتحها أو الخروج منها، حيث تكون المركبات متلاصقة إلى حد ما بسبب ضيق مساحة الموقف.

أما المستهلك كريم إبراهيم، فقال إن أبواب سيارته تعرّضت فعلاً لأضرار مرات عدة، بسبب ضيق المواقف في بعض المراكز، ما يدفع المتسوقين إلى صف سياراتهم بشكل متلاصق، وطالب بضرورة إعادة تصميم المواقف وزيادة مساحاتها، لتوفير مكان أكثر أماناً، دون التأثير في عدد المواقف الكلي، وذلك من خلال التوسع بإضافة مواقف جديدة في المراكز التجارية.

وذكر المستهلك محمد خالد، أنه من المهم إجراء تطوير شامل لمواقف السيارات، من حيث المساحة والعدد، بما يتناسب مع الزيادة السكانية والإقبال المتنامي على مراكز التسوق، وأشار إلى أن زيادة مساحة الموقف تسهم في تسهيل عملية الوقوف وتحافظ على المركبات من الأضرار الناتجة عن احتكاك الأبواب، خصوصاً أن كثيراً من السيارات الحديثة تكون كبيرة الحجم.

معايير معتمدة

بدوره، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن مواقف السيارات في المراكز تخضع لمعايير هندسية عالمية معتمدة، وتحصل على مطابقة تلك المعايير من الجهات الرسمية التي تمنح تصاريح مباني مراكز التسوق، مشيراً إلى أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من المستهلكين في الفترة الماضية بشأن ضيق مساحات المواقف، حيث إنها تطبق المعايير نفسها المتبعة في مختلف المراكز التجارية.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إن تحديد مساحات المواقف يتم وفق معايير هندسية مدروسة وليس بطريقة عشوائية، وهي تتناسب مع أحجام المركبات، لافتة إلى أنه لم تُسجل شكاوى تتعلق بضيق المواقف خلال الفترات السابقة.

سياسة

وفي السياق ذاته، أكّد خبير شؤون تجارة التجزئة إبراهيم البحر، أن مواقف السيارات في المراكز التجارية تُنشأ وفق معايير محددة لا تقل عن الحدود المسموح بها، ويمكن زيادتها بحسب سياسة كل مركز.

وقال إن الجهات المتخصصة، تشرف على تطبيق تلك المعايير سواء كانت المواقف داخل المراكز أو في محيطها الخارجي، لافتاً إلى أن بعض السيارات الكبيرة بطبيعتها لا تتناسب مع المواقف القياسية، وهو ما يخلق الإشكالية في بعض الحالات.

وأوضح البحر أن عدد المواقف في أي مركز تجاري يُحدد بناءً على مساحة المركز وعدد المتاجر الموجودة فيه، وفقاً للمعايير المعتمدة في الدولة، بحيث يتم تحقيق التوازن بين المساحة وعدد المواقف المتاحة، مع إمكانية زيادة عددها عند الحاجة، لضمان تلبية احتياجات المتسوقين، وتوفير الراحة لهم.

مستهلكون:

. المساحات المحدودة للمواقف مقارنة بأحجام السيارات الكبيرة تجعل عملية ركن المركبات أمراً صعباً.