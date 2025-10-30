إطلاق مشروع منتجع جديد في نخلة جبل علي

أطلقت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، مشروعها الجديد «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، المستوحى من أجواء المنتجعات.

وذكرت «نخيل» في بيان أمس، أن المشروع يضم 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ متوسطة الارتفاع بإطلالات بانورامية على البحر وأفق دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن مشروع «نخلة جبل علي» يدعم مساعي دبي للارتقاء بمشهد الحياة المجتمعية على الواجهة البحرية، ويهدف «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» إلى تمكين قاطنيه من عيش نمط حياة المنتجعات في حياتهم اليومية.

وجاء الكشف عن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» بعد إطلاق فلل «بيتش كوليكشن» و«كورال كوليكشن» في «نخلة جبل علي»، والتي تم تطويرها بالتعاون مع مصممين معماريين عالميين.

يشار إلى أن مشروع «نخلة جبل علي» يمتد على مسافة 13.4 كيلومتراً ويضم سبع جزر مترابطة، تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً.