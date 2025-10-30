19.5 مليون سائح دولي متوقع إلى دبي في 2025

توقّعت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن يصل عدد السياح الدوليين في دبي إلى نحو 19.5 مليون سائح في نهاية العام الجاري، وهو رقم قياسي، مشيرة إلى أن الإمارة تستعد لموسم قوي للسفر في الربع الأخير من العام الجاري بالتزامن مع الأعياد والفعاليات.

وذكرت الشركة في دراسة لها بالتزامن مع القمة العالمية لمستقبل الضيافة، أن السوق الفندقية في دبي واصلت أداءها القوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بدعم من زيادة حركة المسافرين والزوار الدوليين، والنمو المتواصل في معدلات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية للفنادق.

وأوضحت أن عوامل كسهولة الوصول، وتنوع الخيارات، وجدول فعاليات نابض بالحياة، إضافة إلى مبادرات حكومية ومعالم جديدة، عززت جاذبية دبي، ورسّخت مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

كما رجّحت الشركة ارتفاع متوسط الأسعار اليومية للغرف الفندقية، مدفوعاً بتزايد الطلب الترفيهي والتجاري والتوسّع في المعروض الفندقي الفاخر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ولفتت إلى أن طاقة دبي الفندقية شهدت ارتفاعاً ليصل إلى نحو 152.3 ألف غرفة موزعة على 818 فندقاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مع تسجيل زيادة في معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف اليومية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّنت الشركة أن الفئات الفندقية الفاخرة استحوذت على الحصة الأكبر من المعروض، مع 54.1 ألف غرفة ضمن فئة الخمس نجوم، و43.4 ألف غرفة في فنادق الأربع نجوم، وبذلك شكلت الفئتان معاً نحو ثلثي (64%) إجمالي المخزون الفندقي في الإمارة.

وأكّدت أن سوق الضيافة في دبي، حققت أداءً قوياً منذ بداية العام الجاري مع ارتفاع حركة المسافرين وعدد الزوار الدوليين ومعدلات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن مطارات الدولة تواصل تسجيل معدلات أداء قوية، مضيفة أنه على الرغم من بعض القيود المؤقتة على المجال الجوي، فإن مطار دبي الدولي سجّل أكثر نصف عام ازدحاماً في تاريخه، وفقاً لنتائج النصف الأول من العام الجاري لحركة المرور الدولية، حيث استقبل المطار نحو 46 مليون مسافر دولي.

وبيّنت أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ظلت أوروبا الغربية أكبر الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، مستحوذة على (21%) من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى الإمارة مع نمو سنوي يتجاوز 12%.

