شراكة لتمكين المؤسسات المحلية من تسريع التحول الرقمي

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن شراكة استراتيجية مع شركة «Liferay»، الرائدة عالمياً في منصات التجارب الرقمية، وشركة «كود 81»، المتخصصة في الاستشارات التقنية وتقديم الحلول على مستوى المنطقة. وتمّ توقيع اتفاقية الشراكة بين الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، محمد بن سليمان، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفرنسا لدى «Liferay»، مسلم دالاتي، إلى جانب المدير العام لشركة «كود 81»، نادر باسلار، بحسب بيان صادر أمس.

وقال محمد بن سليمان: «تُجسّد هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات رقمية آمنة ومستدامة وجاهزة للمستقبل، تتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي للدولة وأهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني». وأضاف: «من خلال تعاوننا مع شركاء عالميين مثل شركة (Liferay) و(كود 81)، نمكّن المؤسسات من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً إقليميةً وعالميةً للريادة الرقمية».

من جهته، قال باسلار: «تُعدّ الشراكات الاستراتيجية عنصراً أساسياً في دفع رؤية دولة الإمارات الرقمية وبناء منظومة مترابطة وموثوقة. ومن خلال منصة التجارب الرقمية المتقدمة لشركة (Liferay) والبنية التحتية العالمية المستوى لـ(مورو)، نتطلع إلى تمكين المؤسسات من تسريع الابتكار، وتعزيز الثقة الرقمية، والإسهام في تشكيل اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات». بدوره، قال دلاتي: «أصبحت التجارب الرقمية المتمحورة حول المتعاملين والمخصصة بدرجة عالية محوراً رئيساً في تشكيل مستقبل المنطقة الرقمي. ومن خلال شراكتنا مع (مورو) و(كود 81)، سنعمل على تطوير أُطر رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل تضع معايير جديدة للابتكار في مجال التجارب الرقمية على مستوى المنطقة».