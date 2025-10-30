«طيران الإمارات»: مبادرات للحد من تعرّض الرحلات للاضطرابات الجوية المفاجئة

تبنّت شركة طيران الإمارات نهجاً استباقياً قائماً على البيانات والتحليل الذكي، للحد من تعرض رحلاتها للاضطرابات الجوية (المطبات الهوائية) الشديدة المفاجئة، وتقليل تأثيرها على تجربة السفر، من خلال تخطيط رحلات أكثر سلاسة وأماناً.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأنها اعتمدت نهجاً متعدد المستويات، يجمع بين مصادر بيانات متنوعة وتقنيات تحليل متقدمة، لتوفير معلومات آنية ودقيقة عن الاضطرابات الجوية، مشيرة على أن هذا النهج أسهم في خفض عدد الحالات غير المتوقعة للاضطرابات الجوية الشديدة عبر شبكة رحلاتها، بفضل المبادرات التي أطلقتها العام الماضي لتعزيز تجربة الركاب والطاقم على متن الطائرة.

وتجمع منظومة رصد الأحوال الجوية الحالية لـ«طيران الإمارات» بين «SkyPath وLido» من «لوفتهانزا سيستيمز» وبرنامج «IATA Turbulence Aware»، لتشكل معاً منظومة متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات اللحظية المجمعة من الرحلات الجوية وتقارير الطيارين.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة العمليات الجوية، الكابتن حسن الحمّادي: «ندرك أن الاضطرابات الجوية تمثل تحدياً مستمراً لا يمكن تفاديه بشكل كامل، لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للحد من حالات التعرض المفاجئة لها، من خلال العمل مع شركاء يشاركوننا الرؤية في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات. وعلى الرغم من أننا لانزال في المراحل الأولى، إلا أننا بدأنا بالفعل نلمس نتائج ملموسة تؤكد فاعلية هذه الأنظمة».

وأضاف: «بينما لا يمكننا أن نَعِد برحلات خالية تماماً من الاضطرابات الجوية، إلا أن هذه المبادرات أسهمت في تقليل كبير للحالات المفاجئة والشديدة خلال العام الماضي، ما جعل الرحلات أكثر أماناً وراحة لعملائنا».

وتابع: «من خلال نهجنا متعدد المستويات في التعاون مع شركاء التنبؤ الجوي والتقنيات الحديثة، ومشاركتنا النشطة في برنامج (IATA Turbulence Aware)، نسهم في تزويد قطاع الطيران العالمي ببيانات ورؤى قيّمة، بينما نعمل جميعاً لمواجهة هذا التحدي المتزايد».