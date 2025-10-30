«إيتون» تؤسس منشأة للتصنيع المتقدم والهندسة في «جافزا»

أعلنت شركة «إيتون» المتخصصة في حلول الإدارة الذكية للطاقة، أمس، بدء أعمال الإنشاء للمرحلة الأولى من منشأتها الجديدة والمستدامة للتصنيع المتقدم والهندسة والتدريب في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا الاستثمار سيسهم في توفير أكثر من 700 فرصة عمل جديدة، بما في ذلك وظائف متقدمة في مجالات البحث والتطوير والهندسة والتصنيع، لتلبية احتياجات متعاملي «إيتون» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وستعتمد المنشأة الجديدة التي تمتد على مساحة 36 ألف متر مربع، على 20 تقنية مختلفة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ما من شأنه أن يُعزّز قدرات دبي في إنتاج مكونات كهربائية وإلكترونية متقدمة تُعدّ ضرورية لقطاعات حيوية، مثل مراكز البيانات، والأبنية التجارية، والمرافق العامة.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في «جافزا»، ستستفيد «إيتون» من البنية التحتية عالمية المستوى، وشبكات الخدمات اللوجستية المتكاملة عبر ميناء جبل علي، لتوفير حلولها بكفاءة للأسواق الإقليمية والدولية.

كما ستضم المنشأة، المقرر افتتاحها عام 2026، مركزاً هندسياً استراتيجياً يضمّ نخبة من المهندسين المتخصصين في تطوير المنتجات، والتصنيع الذكي والمستدام، إلى جانب حلول إدارة الطاقة المبتكرة لمراكز البيانات، والمرافق، والأبنية التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية.