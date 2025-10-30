ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات عربية حتى 50% خلال ديسمبر

تشهد أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى عدد من الوجهات العربية ارتفاعاً ملموساً، بنسب تصل إلى 50% خلال ديسمبر المقبل، مقارنة بمتوسط أسعار الرحلات في أكتوبر ونوفمبر، وذلك بالتزامن مع موسم الإجازة الشتوية للمدارس والأعياد، وفقاً لبيانات مواقع شبكية لحجز التذاكر.

وبحسب البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن أسعار تذاكر السفر للرحلات (ذهاباً وإياباً لمدة سبعة أيام)، تبقى في مستويات مرتفعة بدءاً من الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وتصل ذروتها خلال نهاية الشهر ذاته، وتستمر الارتفاعات في أسعار التذاكر حتى العاشر من يناير، لكن بنسب متفاوتة.

ووصل متوسط الزيادات في أسعار الرحلات إلى دمشق، إلى نحو 50% للرحلات لمدة سبعة أيام في ديسمبر، من 1200 درهم لمتوسط الأسعار في نوفمبر إلى 1800 في ديسمبر، فيما بلغ متوسط الزيادة إلى بيروت نحو 38% للرحلات، من 1300 درهم إلى 1800 درهم، تلتها عمّان بنسبة 33% من 1200 درهم إلى 1600 درهم.

وبلغ متوسط الزيادة في أسعار تذاكر الطيران إلى القاهرة نحو 27% من 1100 درهم إلى 1400 درهم، والإسكندرية بنسبة 20% من 1000 درهم إلى 1200 درهم للرحلات لمدة أسبوع في ديسمبر المقبل.

وتشمل البيانات أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة، وهي أسعار ابتدائية تخضع للتوافر وأقلها كُلفة، وتختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية للمتعاملين، بما في ذلك إمكانية التعديل من دون رسوم، وغيرها من المزايا.

زيادات متباينة

وتواصل أسعار التذاكر ارتفاعها بنسبة متفاوتة طوال ديسمبر وحتى منتصف يناير، في وقت تشهد فيه وجهات سياحية قريبة نسبياً زيادات متباينة في الأسعار، لاسيما المحطات السياحية في وسط شرق أوروبا وآسيا الوسطى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس، إن الطلب على السفر لحجوزات ديسمبر بدأ بالارتفاع منذ أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن حركة السفر في دولة الإمارات تشهد نشاطاً ملحوظاً مع اقتراب موسم الإجازات الشتوية للمدارس والعطلات الرسمية، حيث تشير مؤشرات الحجز إلى ذروة كبرى متوقعة خلال ديسمبر المقبل، مدفوعة بارتفاع الطلب العائلي على السفر إلى وجهات عربية وسياحية قريبة، وهو ما انعكس بوضوح على أسعار تذاكر الطيران التي سجلت زيادات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الريس أن الزيادة في الأسعار مرتبطة أساساً بارتفاع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية، ومع محدودية المقاعد المتاحة خلال الموسم نظراً للطلب العالي، تقوم شركات الطيران برفع الأسعار تدريجياً لمواكبة الطلب، متوقعاً أن تبقى أسعار تذاكر الطيران عند مستويات مرتفعة طوال شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الأول من يناير، في ظل الطلب المتزايد على العودة من العطلات خلال تلك الفترة.

وأوضح الريس أنه كلما تم الحجز قبل موعد السفر بوقت أطول، كانت فرص الحصول على أسعار أقل أكبر، خصوصاً للوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً، مثل العواصم العربية والمدن الأوروبية، مشيراً إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل أكبر في الأيام القليلة المقبلة.

ارتفاعات إضافية

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن الأسعار الحالية لا تمثل بعد الذروة الفعلية، متوقعاً موجة ارتفاعات إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة، لاسيما مع بدء عطلة الفصل الدراسي الأول، وازدياد الطلب على الحجوزات العائلية، سواء للزيارات أو العطلات السياحية، لافتاً إلى أن الطلب الأكبر يتركز في الأسبوع الأول والأخير من ديسمبر بشكل أساسي.

وأضاف العوضي أن ديسمبر أصبح واحداً من أكبر فترات الذروة لحركة السفر من الإمارات، لكنه هذا العام يبدو أكثر نشاطاً، حيث بدأ الطلب في الارتفاع منذ نهاية أكتوبر، ويتسارع مع اقتراب عطلة المدارس الطويلة، ومناسبة رأس السنة، مشيراً إلى أن الطلب يبدأ مبكراً، إذ يسارع الكثير من المتعاملين إلى حجز رحلاتهم قبل فترة كافية لتجنب الأسعار المرتفعة لاحقاً، وبدورها تستعد شركات الطيران لهذا الموسم.

ولفت إلى أن الرحلات القصيرة إلى وجهات قريبة لاتزال خياراً مفضلاً للشباب والعائلات التي تبحث عن عطلات بكلفة أقل نسبياً، مضيفاً: «حتى هذه الوجهات شهدت زيادات في الأسعار مع ارتفاع الطلب على السفر الشتوي».

إقبال ملحوظ

وبيّن العوضي أن الزيادات السعرية لا تقتصر على الوجهات العربية فحسب، بل تمتد إلى الوجهات السياحية القريبة في أوروبا وآسيا الوسطى، بسبب الطلب على السفر خلال الإجازة.

وأكد أن الوجهات العربية لاتزال تتصدر الطلب من المقيمين في الدولة خلال موسم الشتاء، حيث تشهد الرحلات إلى بيروت وعمان والقاهرة ودمشق إقبالاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن الأسعار إلى هذه الوجهات تواصل ارتفاعها لرحلات ديسمبر، بسبب ارتفاع معدلات الإشغال ومحدودية المقاعد، متوقعاً أن تلجأ شركات الطيران إلى تشغيل رحلات إضافية خلال هذه الفترة.

وقال العوضي إن المرونة في المواعيد والحجز المبكر، هما العاملان الأهم لتجنب الأسعار المرتفعة خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن العروض الترويجية والتذاكر منخفضة السعر قد تكون غير قابلة للتعديل أو الإلغاء، لذا ينبغي التأكد من قراءة الشروط قبل الحجز لتجنب رسوم إضافية لاحقاً.

ولفت إلى أن أسعار الإقامة الفندقية ترتفع أيضاً في ديسمبر، لذا يُنصح بالحجز المبكر للفنادق في الوجهة التي يرغب المتعاملون في السفر إليها، لتفادي التكاليف المرتفعة، متوقعاً أن يبقى الطلب على السفر عند مستويات مرتفعة حتى الأسبوع الأول من يناير المقبل، قبل أن تبدأ الأسعار بالانخفاض التدريجي خلال الفترة التي تليها.