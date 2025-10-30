1.3 مليار دولار إيرادات «دبي لصناعات الطيران» في 9 أشهر

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً في الأرباح قبل الضرائب بنسبة 100% لتصل إلى 653 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات 1.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان، بأن عدد الطائرات المستحوذ عليها بلغ 263 طائرة، تشمل 249 طائرة مملوكة، و14 طائرة مدارة، فيما بلغ عدد الطائرات المبيعة 59 طائرة (48 مملوكة و11 مدارة)، مشيرة إلى أن عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في الأسطول بلغ 726 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «شهدت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ارتفاعاً بنسبة 26% لتصل إلى 1.3 مليار دولار، ما أدى إلى مضاعفة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 100% لتبلغ 653 مليون دولار، كما ارتفع هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية ليبلغا 26.7% و13.6% على التوالي، فيما استمرت مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة ضمن الحدود المستهدفة داخلياً بما يتماشى أيضاً مع توقعات أصحاب المصلحة».