1.08 مليار درهم صافي أرباح «بروج» الربعية

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، تحقيق زيادة بنسبة 52% في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.08 مليار درهم، متجاوزة توقعات السوق، وارتفعت الأرباح المعدّلة لتصل إلى 2.07 مليار درهم خلال الربع الثالث، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع هوامش ربحية قوية بلغت 39%، مقارنة بـ34% في الربع السابق، وحققت «بروج»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إيرادات بلغت 15.32 مليار درهم، مقابل 16.18 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وبلغت الأرباح المعدلة 5.77 مليارات درهم، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما وصل صافي الأرباح إلى 2.82 مليار درهم.