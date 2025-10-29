«سندك»: غلق شكاوى المتعاملين دون حلها يرجع إلى عدم التواصل مع البنك أولاً

قالت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الدولة «سندك»، فايزة العوضي، إن تلقي المتعاملين رسالة تفيد بغلق شكاواهم المقدمة لوحدة «سندك» بعد ثلاثة أو أربعة أيام دون حلها، يرجع إلى عدم تواصل المتعامل مع بنكه أولاً، ومحاولة التوصل لحل لمشكلته، مشددة على أن ذلك يعد الخطوة الأولى التي يجب اتباعها.

وأضافت أنه في حال لم يحصل المتعامل على حل مُرضٍ من قبل البنك، يمكنه عندها رفع الشكوى لوحدة «سندك» عن طريق الموقع الإلكتروني للوحدة أو التطبيق الذكي، لافتة إلى أنه تم تقليص مدة نظر الشكاوى من 30 يوم عمل إلى 15 يوماً فقط، بشرط أن يكون المتعامل حاول مع البنك التابع له أولاً، وألا تكون الشكوى منظورة أمام أي جهة قضائية أو تم البت فيها بالفعل.

وأوضحت العوضي خلال لقاء صحافي في أبوظبي أمس، أن نحو 99% من شكاوى المتعاملين المصرفية والتأمينية، يتم التقدم بها إلكترونياً، مؤكدة أهمية اطّلاع المتعامل على التفاصيل المنشورة على موقع «سندك» أو على صفحات «سندك» على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لزيادة الوعي، ومعرفة معايير التقدم بالشكوى.

وبيّنت أن بعض كبار السن لايزالون يفضّلون التواصل المباشر بالحضور شخصياً إلى مقر وحدة «سندك»، فيما يقوم فريق الوحدة بإجراء لقاءات مفتوحة مع الجمهور على مستوى إمارات الدولة، لنشر الوعي والتعريف بالدور الذي تقوم به الوحدة كجهة مستقلة في حماية حقوق المتعاملين والمساعدة في حل مشكلاتهم، فضلاً عن رفع تفاصيل الشكاوى وتصنيفاتها إلى المصرف المركزي باعتباره الجهة الرقابية والإشرافية المعنية بالتفتيش والرقابة على البنوك وشركات التأمين.

وأفادت العوضي، بأن «حل شكاوى المتعاملين من خلال (سندك) يتم عن طريق تقديم الشكوى عبر الموقع، وبعد 15 يوم عمل يتم التواصل مع مقدمها للرد والإفادة، وإذا لم يكن المتعامل راضياً، فيمكنه اللجوء إلى لجنة الطعن تحت مظلة (سندك) أيضاً طالما تم استيفاء المعايير، إضافة إلى دفع رسوم أولية قابلة للاسترداد إذا كان القرار لمصلحته».

وأكدت العوضي أن الموقع الخاص بـ«سندك» ليس فقط للشكاوى، وإنما يمكن أيضاً تقديم الاستفسارات عن طريقه في حال كانت هناك حاجة لتوعية أو ثقافة مالية معينة قبل التعامل مع البنوك أو شركات التأمين.

وقالت إن اللقاءات التي يجريها فريق «سندك» مع الجمهور والتنقل في مواقع مختلفة في الدولة، تهدف إلى التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتبسيط مفاهيم الوعي المالي، فضلاً عن تعريف المستهلك بحقوقه المالية في القطاعين المصرفي والتأميني، والتعريف بخدمات الوحدة وآليات عملها في حل المنازعات المالية بكل حياد وشفافية.

وأشارت العوضي إلى أن «سندك» تؤكد أيضاً، من خلال الفعاليات التي توجد فيها، على الدور الذي تقوم به في تعزيز الثقة بين المتعاملين والمؤسسات المالية، ودعم بناء بيئة مالية أكثر عدلاً وشفافية واستدامة في دولة الإمارات، حيث تتضمن الفعاليات نقاشات مفتوحة مع الحضور، والإجابة عن استفساراتهم حول كيفية حماية حقوقهم، وتعزيز ثقافتهم المالية في حياتهم اليومية، مؤكدة الحرص على أن تكون هذه المبادرات دورية ومستدامة ضمن التزام «سندك» برفع مستوى الوعي المالي للمستهلك، وتعزيز العدالة في التعاملات المالية.

