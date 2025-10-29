تدريب 2000 مواطن للعمل في قطاع السياحة

قالت الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في مجموعة «ميرال»، مريم المشرخ، إن برامج استقطاب وتدريب المواهب الإماراتية، استقطبت حتى الآن أكثر من 2000 موهبة إماراتية للعمل في قطاع السياحة والترفيه، تم توظيف أكثر من 1000 منها في «ميرال».

وأوضحت المشرخ في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى تنمية المواهب والثقافة المؤسسية 2025»، الذي نظمته «ميرال»، وافتتحته وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء المزروعي، إنه توجد ثلاثة برامج لاستقطاب المواهب الإماراتية في «ميرال»، تشمل برنامج «مهاراتي» الذي بدأ عام 2021، واستهدف تطوير مهارات الإماراتيين المتخرجين في الجامعات، وليس لديهم خبرة، ومساعدتهم في الحصول على وظائف، مشيرة إلى أنه تم توظيف 140 إماراتياً تخرجوا في البرنامج في «ميرال»، فيما تمكن أكثر من 95% من خريجي البرنامج من الحصول على وظائف في «ميرال» وخارجها.

وأضافت أنه تم توظيف مئات الإماراتيين من خريجي برنامج «السفير»، الذي يستهدف زيادة عدد الإماراتيين في الوجهات الترفيهية المختلفة، لافتة إلى أن عدداً منهم يعمل حالياً في وظائف مختلفة، منها وظائف تتعلق بدعم تجربة الزوار والعمليات في «ميرال» وخارجها.

وبالنسبة للبرنامج الثالث «قادة المستقبل»، أوضحت المشرخ أن خريجي البرنامج يعملون كمساعد مدير لمدة عام ونصف العام، ثم تتم ترقيتهم إلى مدير بعد النجاح في البرنامج.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرال»، محمد عبدالله الزعابي، إن برامج التوطين والتدريب التي تنفذها «ميرال» شهدت نجاحاً كبيراً، حيث تم تعيين خمسة مواطنين من خريجي هذه البرامج كمديري خمس مدن ترفيهية ووجهة ثقافية في أبوظبي، كما تم تعيين أكثر من 150 إماراتياً وإماراتية، استفادوا من مبادرات التدريب والقيادة الشابة في مواقع قيادية ضمن فرق «ميرال» العاملة في جزيرتي ياس والسعديات، في إطار برامج التوطين التي تمشي بخطى متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي 2030.

وأضاف الزعابي أن «ميرال» تعمل حالياً على تعزيز البرامج التدريبية مستقبلاً، واستقطاب عدد أكبر من المواهب الإماراتية.