«بادر».. مبادرة مجتمعية جديدة لدعم رواد الأعمال

أطلق رائد الأعمال الإماراتي، خليفة عوض المهيري، مبادرة مجتمعية تحت عنوان «بادر»، التي تعد الأولى من نوعها لريادة الأعمال في دولة الإمارات والعالم العربي، وتستهدف دعم رواد الأعمال خطوة بخطوة، من الفكرة إلى الانطلاق والتوسع، وذلك تزامناً مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرة تعمل على دعم وتمكين الشباب المبتدئين في مجال ريادة الأعمال، من خلال تقديم 100 استشارة مجانية، و1000 اشتراك في برنامج تدريبي مجاني مصوّر متكامل، يتضمن 13 حلقة حول تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تبسيط مفاهيم رواد الأعمال، وتوفير محتوى إماراتي وعربي موثوق وعملي، فضلاً عن مساعدة المشاركين على تجنب الأخطاء المبكرة، وتعزيز روح المبادرة والتجربة العملية، وتوفير فرصة للمبتدئين لاكتساب مهارات عملية في ريادة الأعمال تغطي جميع مراحل رحلة ريادة الأعمال، وإعداد جيل طموح من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب.

وأضاف أن المبادرة تستهدف الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد ورواد الأعمال المبتدئين وأصحاب المشروعات الصغيرة، الذين يسعون إلى تطوير أعمالهم أو إعادة هيكلتها، مؤكداً أن الهدف ليس فقط تقديم معلومات، بل تغيير طريقة تفكير الشباب تجاه العمل الحرّ، وجعلهم يدركون أن ريادة الأعمال ليست مغامرة غير محسوبة، وإنما مسار منظم يمكن لأي شخص أن يخوضه بخطوات علمية واقعية.

وكشف المهيري عن اكتمال عدد المسجلين في خدمة الاستشارات عبر منصة «بادر» (www.kalm.ae)، حيث يجري حالياً تقديم الاستشارات لهم حتى نهاية نوفمبر المقبل، فيما سجل نحو 600 شخص في البرنامج التدريبي منذ انطلاقه، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التواصل مع أكثر من 40 جهة اتحادية ومحلية وخاصة لاستفادة موظفيها من الاستشارات والبرنامج التدريبي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والمقيمين كإسهام اجتماعي لدعم حملة رواد الأعمال.

وأكد حرصه على توسيع نطاق استفادة رواد الأعمال من المبادرة عبر التعاون مباشرة مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية لتوفير مقاعد إضافية لموظفيها ومنتسبيها ضمن اتفاقات شراكة معرفية.

وشدد المهيري على أن مبادرته لا تستهدف الربح، بل تهدف إلى الإسهام في الجهود الوطنية لدعم الشباب، وتمكين الجيل الجديد من تحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية، تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

ودعا المهيري الجهات الحكومية والخاصة إلى دعم المبادرات المجتمعية المشابهة، ونشر ثقافة الريادة بين الشباب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، هي مرحلة صناعة العقول الريادية القادرة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

يشار إلى أن المهيري قدم 2000 ساعة تدريب لـ2000 شخص من العالم العربي خلال خمس سنوات، معظمهم من الإمارات، وذلك من خلال تحليل احتياجات كل شخص وطبيعة المشروع.

