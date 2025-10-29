دبي تتيح سداد الرسوم الحكومية عبر المحافظ الرقمية العالمية

أعلنت مالية دبي، أمس، عن تفعيل استخدام مجموعة واسعة من المحافظ الرقمية العالمية لسداد رسوم الخدمات الحكومية في جميع الجهات التابعة لحكومة دبي.

وقالت الدائرة إن سداد الرسوم الحكومية أصبح متاحاً باستخدام مجموعة واسعة من المحافظ الرقمية في مراكز تقديم الخدمات الحكومية، في حين بدأ قبول بعض هذه المحافظ من خلال بوابة دبي للسداد الذكي «سداد دبي» وتطبيق «دبي الآن»، على أن يُستكمل تفعيل جميع المحافظ الرقمية في تلك المجموعة بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت في بيان، أنه بات بإمكان المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، من الأفراد والشركات والزوار، إتمام مدفوعاتهم الحكومية بسهولة عبر مجموعة متنوعة من المحافظ الرقمية العالمية والإقليمية، تشمل: «أبل باي»، و«سامسونغ باي»، و«غوغل باي»، و«علي باي بلس» و«علي باي»، و«وي تشات باي»، و«روباي»، و«داينرز»، و«ديسكوفر»، و«تشاينا يونيون باي»، و«إن بي سي آي» (يو بي آي)، و«سوفت بي أوه إس»، و«تاب تو باي».

ووصف المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، تفعيل المحافظ الرقمية العالمية والإقليمية في منظومة سداد الرسوم بحكومة دبي، بأنه «إنجاز مهم وقفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة لا نقدية، وانعكاس لالتزامنا بتعزيز الشفافية والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية»، مؤكداً أن وضوح توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعتها الحثيثة «أسفرا عن اتخاذنا خطوات ومبادرات مهمة في سبيل تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً بارزة في التحول الرقمي».

وأضاف: «نواصل متابعة الجهود البنّاءة التي يبذلها فريق عملنا، وتوجيهه نحو مزيد من الإنجازات، لاسيما بعد أن نجحنا في الأشهر القليلة الماضية في إبرام اتفاقيات عدة مع جهات تنفيذية فاعلة، واتخاذ خطوات غير مسبوقة تمهد لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية المرتكزة على أسس الحوكمة والابتكار والمجتمع».

من جهته، أشاد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، بهذه الخطوة وما تنطوي عليه من تداعيات إيجابية، مشيراً إلى أنها «تؤكد انفتاح دبي على كل الحلول التي تسهم في تسهيل حياة الناس، ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي بما ينعكس على جودة الحياة لكل من يقطن على أرض الإمارة».

وقال إن «إتاحة سداد الرسوم الحكومية عبر المحافظ العالمية، وربط هذه المحافظ مع بوابة (سداد دبي) وتطبيق (دبي الآن) يقع في صميم الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها التي تنص على رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز مكانتها لتكون واحدة من أفضل المدن في العالم من خلال تسخير التقنيات لخدمة الإنسان. كما تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تجعل من الاقتصاد الرقمي رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الكلي للإمارة».

