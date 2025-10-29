العقارات تدعم ارتفاعات «دبي المالي».. والسيولة تتجاوز 900 مليون درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.47% أو ما يعادل 28.47 نقطة عند مستوى 6069.56 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم قطاع العقارات وتفاؤل المستثمرين بشأن توالي الإفصاح عن نتائج أعمال قوية من الشركات المدرجة في القطاعات القيادية.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.0485 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.0431 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 5.38 مليارات درهم، ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ1.44%، والبنوك بنسبة 0.25%.

وقفز سهم «أجيلتي» بنسبة 4.9%، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.72%، و«دبي التجاري» بنحو 2.36%، كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.74%، و«دريك آند سكل» بنحو 1.64%، و«أليك القابضة» بنحو 1.47%، و«مصرف عجمان» بنسبة 1.37%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 89.27 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 575.16 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 421.3 مليون درهم.

إلى ذلك، استقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 926.79 مليون درهم، بعد التداول على نحو 280.43 مليون سهم، وتنفيذ 11025 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الخليج للملاحة»، و«إعمار للتطوير» و«مصرف عجمان» و«ديوا»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، على نسبة 75.7% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 702.07 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 926.79 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 382.95 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.73% عند 14.65 درهماً، وجاء سهم «الخليج للملاحة» ثانياً بقيمة تداولات 78.07 ملايين درهم، وحلّ سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 76.61 مليون درهم عند 15.1 درهماً للسهم، مرتفعاً بنسبة 2.7%. كما سجل سهم «مصرف عجمان» تداولات بنحو 63.83 مليون درهم، مرتفعاً 1.37% عند 1.37 درهم للسهم، يليه سهم بنك «ديوا» بنحو 53.98 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» نحو 46.61 مليون درهم.

