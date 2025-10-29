«دبي الجنوب» مقراً إقليمياً لأكبر مزوّد عالمي لخدمات الطيران

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنطقة المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها في «دبي الجنوب»، استقطاب مجموعة «أفيا سوليوشنز» (Avia Solutions Group)، أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين (ACMI)، لتأسيس مقرها الإقليمي الجديد في «دبي الجنوب»، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي وتلبية الطلب المتنامي على حلول الطيران المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه سيتم إنجاز المقر الجديد في الربع الأخير من عام 2027، ليستوعب نحو 800 موظف من مختلف الجنسيات والخبرات، وليشكّل منصة للتعاون الدولي للمجموعة.

وسيضم المقر مساحات مكتبية حديثة، وقاعات للاجتماعات، كما سيعمل كمركز خدمات مشترك لدعم عمليات المجموعة العالمية في مجالات «ACMI» والشحن والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والتأمين على الطيران. كما سيحتضن المقر مركز ابتكار خاصاً بالذكاء الاصطناعي من «أفيا سوليوشنز» يُعدّ الأول من نوعه لاستقطاب الكفاءات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «يُمثّل انضمام مجموعة (أفيا سوليوشنز) إلى (دبي الجنوب) مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تسعى إلى التوسع في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدبي وخدماتها المبتكرة، وبيئتها المميزة للأعمال».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أفيا سوليوشنز»، غيديميناس زيميليس: «تأسيس مقر لنا في دبي سيساعدنا على جذب أفضل الكفاءات العالمية وتلبية متطلبات عملائنا في المنطقة والعالم، مع تعزيز كفاءتنا التشغيلية وضمان تقديم خدمات رائدة لعملائنا في مختلف الأسواق».

وتُعدّ مجموعة «أفيا سوليوشنز» التي يقع مقرها الرئيس في دبلن بإيرلندا، أكبر مزوّد عالمي لخدمات «ACMI»، وتضم أكثر من 14 ألف موظف وتُدير أسطولاً يضم 209 طائرات عبر ست قارات. كما تقدّم المجموعة عبر شركاتها التابعة مجموعة واسعة من خدمات الطيران تشمل تأجير وبيع الطائرات، وخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والمناولة الأرضية، وتدريب الطيارين وأطقم الطيران، إضافة إلى رحلات الشحن، والإعلام والفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران.