«جافزا» و«دبي المالي العالمي» يُطلقان إطار عمل للتشغيل المزدوج

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ومركز دبي المالي العالمي، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل يُعزّز نموذج التشغيل المزدوج للشركات الساعية إلى توسيع حضورها في القطاعات المالية والصناعية وهيكلة الشركات في إمارة دبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا الاتفاق يهدف إلى ربط منظومة التجارة والصناعة في «جافزا» بمنصّة مركز دبي المالي العالمي المتقدمة في الجوانب القانونية والمالية وهيكلة الأعمال، لتوفير بيئة متكاملة وسلسة، تتيح للمستثمرين تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسهولة.

وسيمكّن هذا النموذج المتكامل الشركات من هيكلة رأس المال، والوصول إلى الخدمات المالية، والتخطيط للإرث طويل الأمد من خلال مركز دبي المالي العالمي، في الوقت الذي تُنفّذ فيه عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع من خلال «جافزا».

وتدعم هذه المبادرة أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجالات التجارة والتمويل والابتكار.

ويُوفّر إطار التشغيل المزدوج للمستثمرين مزيجاً من المزايا، فمن خلال مركز دبي المالي العالمي، يمكن للشركات والأعمال العائلية تأسيس هياكل ملكية ومكاتب عائلية ومؤسسات لإدارة الحوكمة والتوريث والاستثمارات العابرة للحدود، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى المؤسسات المالية، والبنوك الخاصة، وخدمات الاستشارات الاستثمارية ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يستند إلى معايير دولية. أما في «جافزا»، يمكن للشركات الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات التصنيع والتخزين والتوزيع، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والربط متعدد الأنماط عبر ميناء جبل علي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «من خلال التعاون مع (جافزا)، نُتيح للشركات التي تسعى إلى ترسيخ وظائفها الاستراتيجية والمالية في دبي، دمج عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع بكفاءة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «يُشكّل هذا الاتفاق خطوة متقدمة نحو ربط التجارة برأس المال، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية، إذ يمكن للشركات تأسيس كيان في (جافزا) لتولي مهام الإنتاج أو التوزيع الإقليمي، إلى جانب استخدام كيان موجود ضمن مركز دبي المالي العالمي لإدارة التمويل أو الأصول الخارجية».