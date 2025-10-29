252 شركة إيطالية تُشارك في «غلفود للتصنيع»

تشارك 252 شركة إيطالية في معرض «غلفود للتصنيع 2025» الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من الرابع إلى السادس من نوفمبر 2025، لتكون إيطاليا من بين أكبر الوفود الدولية المشاركة في الحدث.

وبحسب بيان صحافي صادر أمس، ارتفعت صادرات إيطاليا من آلات التعبئة والتغليف ومعالجة الأغذية إلى دولة الإمارات لتصل إلى 161 مليون يورو خلال النصف الأول من 2025.

وبلغت صادرات آلات التعبئة والتغليف 53.7 مليون يورو، بزيادة قدرها 58.3% على أساس سنوي، بينما وصلت صادرات آلات تصنيع الأغذية والمشروبات إلى 107.3 ملايين يورو بزيادة بلغت 87.5%، مقارنة بعام 2024.