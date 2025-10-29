دبي تستقطب 3.86 ملايين سائح دولي في ذروة صيف 2025

استقبلت دبي أكثر من 3.86 ملايين سائح دولي في ذروة صيف 2025 بين يونيو وأغسطس، بمعدل وصل إلى أكثر من 1.28 مليون زائر شهرياً، ونحو 43 ألف سائح يومياً، وفقاً لأحدث بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وارتفع عدد السياح الدوليين إلى دبي من 8.68 ملايين سائح بنهاية مايو إلى 12.54 مليوناً في نهاية أغسطس، بينما واصلت السوق الفندقية تحقيق مكاسب قوية في معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة العام الجاري، مقارنة بمستويات العام السابق.

وأشارت البيانات إلى مواصلة دبي تعزيز مكانتها كوجهة صيفية بارزة، مقارنة بمستويات العام الماضي فقط. وتأتي هذه النتائج في ظل تسجيل معدلات قوية في مختلف مؤشرات الأداء وهي: أعداد السياح الدوليين، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة.

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «السياحة في دبي لم تعد مرتبطة بمواسم معينة، حيث أصبحت الإمارة وجهة عالمية تستقطب الزوار على مدار العام، بما في ذلك الأشهر الصيفية بين يونيو وأغسطس»، مشيراً إلى أن «هذا الأداء يُعزّز النمو المستمر في عدد الزوار الدوليين، حيث باتت دبي من بين أكثر ثلاث مدن زيارة في العالم خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف أن «دبي تُقدّم تجربة سياحية متنوعة تجمع بين الترفيه والتسوق والثقافة والاستجمام، إلى جانب فعاليات كبرى تستمر طوال العام، مثل (مفاجآت صيف دبي) و(مهرجان دبي للمأكولات) وغيرهما من الفعاليات»، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية الداخلية، وتُنعش قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه.

وأوضح عبدالهادي أن «الحملات التسويقية والعروض الصيفية التي تنظمها مؤسسات مثل دائرة الاقتصاد والسياحة وشركات الطيران، تُسهم في استقطاب أعداد متزايدة من الزوار خلال أشهر الصيف، كما أن جودة البنية التحتية، وشبكة النقل المتقدمة، ومطار دبي الدولي الذي يُعدّ الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، تُشكّل جميعها عوامل داعمة لتجربة سياحية متكاملة ومريحة».

وذكر أن الفنادق حافظت على معدلات إشغال مرتفعة في العديد من المناطق السياحية، بدعم من العروض الصيفية الجاذبة والفعاليات الترفيهية الكبرى، مشيراً إلى أن دبي تعتمد - في جذب الزوار خلال الصيف - على تنوع تجاربها السياحية الداخلية، حيث توفر المدينة بيئة مثالية للاستمتاع بالأنشطة المغلقة والمكيفة التي تناسب مختلف الأعمار والفئات، كما لفت إلى أن المنشآت الفندقية طرحت عروضاً عدة شملت أسعار الإقامة، وخدمات الطعام والترفيه طوال أشهر الصيف.

يشار إلى أن دبي استقبلت في الإجمال 12.54 مليون سائح دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 11.93 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%، وهو رقم قياسي في معدلات التدفق خلال هذه الفترة.

العائدات الفندقية ترتفع إلى 12 مليار درهم

وصلت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي إلى نحو 12 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 10.66 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 12.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة، بمتوسط العائد على الغرفة المبيعة، وعلى أساس يومي. ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي، إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي بنهاية أغسطس الماضي 3.6 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 29 مليون ليلة، مقابل نحو 27.8 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

ووصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 413 درهماً في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 384 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 8%.

. 12.54 مليون سائح دولي استقبلتهم دبي خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2025 بنمو 5%.