محمد بن راشد: الإمارات تربط أفريقيا بالعالم وهي رابع أكبر مستثمر عالمي في القارة

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضيوف "قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي 2025" التي عُقدت في دبي تحت شعار "بناء جسور من أجل النمو المستدام"، بمشاركة عدد من وزراء السياحة، وقادة الهيئات الحكومية، والمستثمرين في قطاع السياحة من مختلف دول القارة الأفريقية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " التقيت اليوم بضيوف قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي بمشاركة أكثر من 350 من القادة والمستثمرين من 53 دولة أفريقية".

وأضاف سموه: "أثمرت القمة عن خارطة استثمارية سياحية بـ6 مليارات دولار توفر 70 ألف فرصة عمل".

وختم سموه بالقول: "الإمارات تربط أفريقيا بالعالم، وهي رابع أكبر مستثمر عالمي في القارة بـ110 مليارات دولار خلال 4 أعوام فقط".