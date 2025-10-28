4 مناطق في دبي أكثر طلباً لشراء «عقارات بأسعار منخفضة»     

أفاد تقرير لشركة «بيوت» العقارية، بأن سوق دبي العقارية حافظت على استقرارها خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع استمرار الطلب القوي على استئجار وشراء الشقق والفلل في المناطق الرئيسة، خصوصاً في ظل تجاوز عدد سكان الإمارة حاجز أربعة ملايين نسمة.

وأشار التقرير الذي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، إلى إقبال ملحوظ من المستثمرين على شراء العقارات ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، خصوصاً في أربع مناطق: هي واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية و«داماك هيلز 2» ودبي الجنوب.

وأوضح أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في «أرجان» و«بر دبي»، بينما جذبت «داماك هيلز 2» و«مردف»، الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة، مضيفاً أنه استناداً إلى عائدات الإيجار المتوقعة تركّز الطلب في مناطق مجمع دبي للاستثمار وديسكفري غاردنز، إذ راوحت العوائد بين 9 و11%.

وتفصيلاً، أفاد التقرير بأن أسعار شراء الشقق ضمن فئة الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلباً بدبي سجلت ارتفاعاً بنحو 2%، في حين انخفضت الأسعار بنسبة 1% في كل من قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري (المناطق فئة الأسعار المتوسطة)، بينما ارتفعت في منطقة «أبراج بحيرات جميرا» بنحو 2%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الشقق الفاخرة شهدت زيادة بنسبة 3%، بينما ارتفعت أسعار الفلل في منطقتي «داماك هيلز» و«المرابع العربية» بنحو 2%، في المقابل انخفضت أسعار الفلل في «دبي هيلز استيت» بنسبة 1.5%.

كما أشار إلى إقبال ملحوظ من المستثمرين على شراء العقارات ضمن فئة الأسعار المنخفضة، خصوصاً في مناطق واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية و«داماك هيلز 2» ودبي الجنوب.

أمّا الباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة، فقد أبدوا اهتماماً كبيراً بمناطق قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري والفرجان والمرابع العربية 3، في حين واصلت مناطق دبي مارينا وداون تاون دبي وداماك هيلز ودبي هيلز استيت جذب الباحثين عن عقارات فاخرة.

إلى ذلك، كشف التقرير عن انخفاض نسبته 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري في إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام، باستثناء «بر دبي» التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5% في إيجارات الشقق المكونة من غرفة أو غرفتين وصالة.

كما أشار إلى أن إيجارات الشقق المتوسطة شهدت انخفاضاً بنسبة 2%، في حين ارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة بنحو 4%.

أمّا إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة فقد ارتفعت بنحو 11%، مع تسجيل انخفاض طفيف في منطقتي «داماك هيلز 2» و«دبي الجنوب».

وسجلت الفلل المتوسطة ارتفاعاً تراوح بين 4 و47%، حيث حققت الفلل المكونة من أربع غرف في المرابع العربية 3 أعلى زيادة إيجارية.

من ناحية أخرى، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة انخفاضاً تراوح بين 4 و13%، مع الإشارة إلى أن إيجارات الفلل المكونة من ست غرف في «دبي هيلز استيت» ارتفعت بنسبة 10%.

في السياق ذاته، كشف تقرير «بيوت» عن الوجهات الأكثر طلباً للإيجار في دبي، موضحاً أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في «أرجان» و«بر دبي»، بينما جذبت داماك هيلز 2 ومردف الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة.

في المقابل، كانت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري والفرجان والمرابع العربية 3، من أكثر المناطق طلباً لاستئجار العقارات المتوسطة.

كما أشار التقرير إلى أن دبي مارينا وداون تاون دبي، تعدان الوجهتين الأكثر تفضيلاً لاستئجار الشقق الفاخرة، بينما فضّل الباحثون عن الفلل الفاخرة منطقتي دبي هيلز استيت، وتلال الغاف.

وأوضح التقرير أن أكثر الخيارات طلباً من قبل المستثمرين ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، استناداً إلى عائدات الإيجار المتوقعة، تركّزت في مناطق مجمع دبي للاستثمار وديسكفري غاردنز، حيث تراوحت العوائد بين 9 و11%.

أما بالنسبة إلى الشقق المتوسطة، فقد أظهر التقرير أن مناطق ليفينج ليجندز وتاون سكوير وقرية جميرا الدائرية، تحقق عوائد تراوح بين 7 و9%.

في المقابل، كانت الصفوح وداماك هيلز ومجمع جرين كوميونيتي من أكثر المناطق طلباً للشقق الفاخرة، بعائد تجاوز 7.3%.

وفي ما يتعلق بعوائد الاستثمار في الفلل، أشار التقرير إلى أن الفلل ومنازل التاون هاوس في داماك هيلز 2 وسيرينا والمدينة العالمية، تحقق عوائد تتجاوز 5.4%.

في حين تراوح عوائد الفلل المتوسطة في مناطق قرية جميرا الدائرية ومجمع مُدن وتاون سكوير بين 7 و9%.

كما سجّلت فلل مدينة محمد بن راشد والبرشاء والبراري عوائد تجاوزت 5.8% ضمن فئة الفلل الفاخرة، بفضل المزايا التي تقدمها مقارنة بالمجمعات السكنية الأخرى.