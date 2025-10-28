«الإمارات دبي الوطني» ينجز صفقة تمويل شراء طائرتين لـ «إنديغو» الهندية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إنجاز صفقة تمويل طائرات عبر عقد التأجير التمويلي لصالح الناقلة الهندية «إنديغو»، حيث قدّم البنك تمويلاً لدعم شراء طائرتي «إيرباص A321neo».

ويأتي هذا التمويل في إطار سعي «إنديغو» لتعزيز مكانتها كأكبر ناقلة جوية محلية في الهند. وتمتلك الناقلة إحدى أكبر قوائم الطلبيات في القطاع، حيث تواصل توسيع أسطولها وحضورها الدولي لربط مزيد من الوجهات، وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي داخل الهند وفي عدد من الوجهات الدولية الرئيسة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تقديم هياكل تمويلية خاصة لقطاع الطيران. ومع توسيع نطاق حلول خدمة العملاء التي يقدمها قسم الطيران التابع للبنك، فإن تنفيذ هذه الصفقة يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمزود رئيس للحلول التمويلية لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي».

وأضاف: «بهذا الإعلان، نواصل البناء على طموح بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح الشريك المالي المفضل على المدى الطويل في قطاع الطيران والتمويل القائم على الأصول، من خلال توفير تغطية عالمية، وخبرة معمقة، والمرونة اللازمة لدعم نمو القطاع».

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشؤون امتلاك وتمويل الطائرات لدى شركة «إنديغو»، رياز بيرمُحمد، عن سعادته للشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة، مؤكداً تطلعه لتعزيز هذا التعاون الناجح وترسيخ العلاقة بين الجانبين في المستقبل.