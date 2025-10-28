«ديوا» و«فيوليا» يبحثان التعاون لإدارة الموارد المائية  

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة «فيوليا»، آن لو غينيك، أمس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية المستدامة، والابتكار في تقنيات معالجة المياه، واستخدام الحلول الرقمية الذكية لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ويأتي ضمن جهود الجانبين لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية. واستعرض الطاير، أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة في مجال قطاع المياه، بما في ذلك مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.