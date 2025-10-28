«إس آند بي» ومركز دبي المالي العالمي يناقشان آفاق التمويل الإسلامي

استضافت كل من وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي، المؤتمر السنوي الـ15 للتمويل الإسلامي في قاعة «الأتريوم» في مركز دبي المالي العالمي.

وسلط المؤتمر الضوء على الأداء القوي لقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024، الذي حقق نمواً بنسبة 10.6%، فيما تجاوز إجمالي الصكوك القائمة حاجز تريليون دولار لأول مرة.

وتناول المؤتمر التوقعات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي والفرص والتحديات التي تواجه النمو المستقبلي للقطاع، حيث شكّل المؤتمر فرصة للمهتمين للحصول على نظرة أعمق حول أسواق رأس المال المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس الإقليمي في «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، هادي ملكي: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي إظهار قوته، بدعم من نمو الأصول المصرفية وإصدارات الصكوك. وفي ظل النمو المستمر لمتطلبات التمويل لبرامج التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قطاع التمويل الإسلامي يتمتع بمكانة جيدة للحفاظ على زخمه في عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الدولية السائدة».

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «في ظل النمو المتواصل لقطاع التمويل الإسلامي كرافد رئيس للتنمية الشاملة والمستدامة، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتسريع وتيرة التحول في هذا المجال. نعمل على بناء بيئة محفزة للابتكار، تدعم تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتمتع بالقدرة على المنافسة العالمية، وتعززها التقنيات الرقمية».