«دي بي ورلد» تفتتح المنطقة اللوجستية في السخنة باستثمارات 85 مليون دولار

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، رسمياً، «المنطقة اللوجستية بالسخنة»، في خطوة بارزة تؤكد التزامها المتواصل بدعم مكانة مصر كمركز رائد للتجارة الإقليمية والعالمية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل البريطانية للتنمية والاستثمار المؤثر، الذراع التنموية للمملكة المتحدة.

وتقع المنطقة اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتُعدّ تجسيداً لجهود «دي بي ورلد» المستمرة في دعم وتعزيز البنية التحتية للتجارة في مصر على المدى الطويل.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد الشيمي، ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، جرى افتتاح «المنطقة اللوجستية بالسخنة» في حفل خاص شهد مشاركة سفير دولة الإمارات في مصر، حمد الزعابي، إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين، والشركات العالمية، والقطاع الخاص.

ويبلغ استثمار «دي بي ورلد» لتطوير «المنطقة اللوجستية بالسخنة» 85 مليون دولار، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 300 ألف متر مربع على مرحلتين، حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل بمساحة 235 ألف متر مربع، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.

وفي المرحلة الأولى، ستوفر المنطقة اللوجستية بالسخنة أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية. وتتميّز المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي على بُعد 15 دقيقة من ميناء السخنة، و30 دقيقة من مدينة السويس، و45 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، ما يمنحها قدرة استثنائية على ربط وتكامل العمليات، إضافة إلى استفادتها من الإعفاءات الضريبية والجمركية والإجراءات التجارية الميسرة. وقد شهدت المنطقة اللوجستية إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تم بالفعل توقيع عقود تشغيلية عدة، ويجري التفاوض مع عدد كبير من العملاء المحتملين.

ويُعدّ هذا الإنجاز أول مجمع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفّر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي (خالص الرسوم الجمركية)، إلى جانب حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء. وتدعم المنطقة اللوجستية قطاعات رئيسة مثل المواد الخام والتغليف، والمنتجات الزراعية، والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، والسيارات وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم، أن التزام «دي بي ورلد» تجاه مصر يتجاوز حدود الميناء، ليصل إلى بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة، تُغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها، انطلاقاً من خطوط الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي. وأضاف: «يتمثّل هدفنا في تحقيق تكامل سلس عبر سلاسل التوريد، لتعزيز تدفق الحركة التجارية، ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام».

كما أعلن عن بدء العمليات الإنشائية في منشأة متطوّرة للتخزين المبرّد والمجمد في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمار قدره 29 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز قدرات سلاسل الإمداد المبرد والمجمد في مصر، ما يُسهم في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الزراعية.

وعلى صعيد آخر، تتابع «دي بي ورلد» المراحل النهائية لاتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر لتطوير منطقة حرة عامة تمتد على مساحة 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل «دي بي ورلد» منذ عام 2008 ترسيخ حضورها كشريك محوري في مسيرة نمو التجارة المصرية، عبر استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار خصصتها لتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتحديث ميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية.