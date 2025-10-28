«طيران الإمارات» تعيّن مديراً جديداً لعملياتها التجارية في عُمان

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تعيين خالد حسن مديراً جديداً لعملياتها في سلطنة عُمان اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز عملياتها التجارية في الأسواق الرئيسة حول العالم.

وفي منصبه الجديد، سيتولى حسن مسؤولية الإشراف على عمليات «طيران الإمارات» واستراتيجيتها التجارية في سلطنة عُمان، بما يتضمن دفع عجلة النمو، وتوطيد الشراكات، وتعزيز حضور الناقلة في السوق العُمانية. ويتمتع خالد بخبرة واسعة وسجل حافل في تطوير الأعمال ووضع استراتيجيات الأسواق.

وانضم حسن إلى «طيران الإمارات» في عام 1996، ومنذ ذلك الحين شغل عدداً من المناصب ضمن فريق العمليات التجارية للناقلة في أسواق رئيسة في إفريقيا وآسيا وأوروبا. وتولّى أخيراً منصب مدير إقليمي لـ«طيران الإمارات» في الشارقة والإمارات الشمالية، حيث اضطلع بدور محوري في توسيع قاعدة عملاء «طيران الإمارات» وتعزيز العلاقات التجارية والمؤسسية في المنطقة، ما يعزز من قدراته لقيادة مرحلة النمو المقبلة للناقلة في سلطنة عُمان.

يأتي تعيين خالد حسن ضمن برنامج تدوير مديري المحطات الإماراتيين الذي تطبّقه «طيران الإمارات» عبر شبكتها العالمية، والذي يشمل أيضاً تعيينات جديدة لعدد من القيادات الإماراتية في أسواق مختلفة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية قيادية مؤهلة من خلال التدريب المتخصص والإرشاد القيادي والخبرة الميدانية في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حركة التنقلات الإدارية التي أعلنت عنها الناقلة في إطار برنامجها الوطني لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية، والتي شملت أيضاً تعيينات جديدة لعدد من القيادات الإماراتية في أسواق مختلفة.