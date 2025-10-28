الإمارات و20 دولة إفريقية تطلق خريطة استثمارية جديدة بـ 6 مليارات دولار

شهدت قمة «الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي لعام 2025»، في دبي أمس، الإعلان عن إطلاق خريطة استثمارية جديدة بمشروعات سياحية متنوّعة وذات أولوية في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع الرقمي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار، وتوفر 70 ألف فرص عمل في مختلف دول القارة السمراء.

وكشفت وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الشركات الإماراتية استثمرت بقيمة أكثر من 110 مليارات دولار في مشروعات جديدة بالقارة الإفريقية بين عامي 2019 و2023، ما وضع دولة الإمارات ضمن أكبر أربعة مستثمرين عالميين في إفريقيا، بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وكذلك أكبر مستثمر عالمي من حيث حجم المشروعات الجديدة.

وتفصيلاً، نظمت دولة الإمارات اجتماع طاولة مستديرة وزارياً مع أكثر من 20 دولة إفريقية في دبي، والذي نتج عنه إصدار بيان وزاري مشترك يتضمن وضع خريطة استثمارية جديدة لتعزيز التعاون والشراكة في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحوّل الرقمي، بما يضع السياحة كقوة دافعة رئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات والقارة الإفريقية.

جاء ذلك على هامش قمة «الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025، والتي عقدت في دبي أمس، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ووزراء ومسؤولي السياحة في أكثر من 20 دولة إفريقية، حيث أكد الوزراء المشاركون الالتزام بتوثيق التعاون لتوجيه الاستثمارات وتعزيز الربط الجوي والبنية التحتية للقارة الإفريقية وابتكار الحلول والسياسات المستدامة لدعم مرونة الاقتصاد السياحي في مواجهة التحديات العالمية.

وقال بن طوق: «تشهد دولة الإمارات وإفريقيا اليوم محطة مفصلية لتطوير قطاع سياحي مستدام ومرن، من خلال الإعلان عن إطلاق خريطة استثمارية جديدة بمشروعات سياحية متنوعة وذات أولوية في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع الرقمي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار وتوفر 70 ألف فرص عمل في مختلف دول القارة السمراء، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الشراكات السياحية بين الإمارات وإفريقيا، كما ستفتح المجال أمام مجتمعات الأعمال إقليمياً وعالمياً للمشاركة في الاستثمار السياحي الإماراتي الإفريقي».

وأكد بن طوق أهمية التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة لبناء شراكات جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف استكشاف وتطوير أدوات تمويلية واستثمارية مبتكرة في مختلف الأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل ما تمتلكه من خبرات قوية وممكنات سياحية واعدة، باتت مركزاً استراتيجياً لإقامة مثل هذه الشراكات السياحية الدولية المؤثرة والفعالة، وتقديم نموذج ناجح قادر على نقل التجربة الإماراتية السياحية إلى إفريقيا.

وركز الاجتماع على التعاون لتحويل السياحة من نشاط ثقافي إلى ركيزة استراتيجية ضمن السياسات الاقتصادية للدول المشاركة، وسلط الضوء على نموذج دولة الإمارات في التنمية السياحية وجذب الاستثمارات العالمية النوعية.

إلى ذلك، قال بن طوق خلال كلمته الافتتاحية للقمة، إن «الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً لتطوير وتنمية قطاعها السياحي، والذي تمثل في إحداث نقلات نوعية في سياساتها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني مبادرات واستراتيجيات وطنية ريادية، وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية، وبناء مشروعات سياحية متميزة في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تدشين مطارات جديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم، وتعزيز شبكات التنقل الداخلية، وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية».

وكشف أن الشركات الإماراتية استثمرت بقيمة أكثر من 110 مليارات دولار في مشروعات جديدة بالقارة الإفريقية بين عامي 2019 و2023، ما وضع دولة الإمارات ضمن أكبر أربعة مستثمرين عالميين في إفريقيا، بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وكذلك أكبر مستثمر عالمي من حيث حجم المشروعات الجديدة، موضحاً أن هذه الاستثمارات تشمل الطاقة المتجددة، والمناطق السياحية، وممرات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية.

ولفت بن طوق إلى أن حركة الطيران بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية تشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية نحو 550 رحلة تُسيّرها شركات طيران إماراتية وإفريقية، ما يجعل من شبكات النقل الجوي جسراً حيوياً يربط بين الجانبين، ويُعزز فرص التعاون والتكامل في مجالات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية.

وقال إن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغت 28.8 مليار درهم في عام 2023، وزادت إلى 32.2 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة في تطوير قطاع سياحي متكامل ومستدام.

