أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، بالشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «ماروبيني»، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة «الفجيرة F3» المستقلة لتوليد الكهرباء.

وتقع المحطة في منطقة «قدفع» بإمارة الفجيرة، وتُعدّ واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز وأكثرها كفاءة في دولة الإمارات، وتبلغ قدرتها 2.4 غيغاواط، وهي قادرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل، حيث تورِّد الكهرباء بشكل موثوق به، إلى جانب دعم عملية دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق عملية التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة بالدولة.

وتُعدّ المحطة مجهزة بأحدث تقنيات توربينات الغاز من فئة «JAC» من شركة «ميتسوبيشي باور».

وتعتبر محطة «الفجيرة F3» جزءاً رئيساً من مسيرة دولة الإمارات في التحول نحو إنتاج أنظف وأكثر استدامة للطاقة، وذلك نظراً إلى كفاءتها الحرارية العالية، وقدرتها على الاستجابة السريعة، وانبعاثاتها المنخفضة.

وتم تطوير المحطة وفقاً لنموذج «منتج الطاقة المستقل»، وتتوزع ملكيتها بين الشركاء، حيث تمتلك «طاقة» حصة 40% من شركة المشروع، و«ماروبيني كوربوريشن» حصة 20.4%، و«مبادلة» حصة 20%، و«هوكوريكو للطاقة الكهربائية» حصة 19.6%. وستكون شركة «مياه وكهرباء الإمارات» المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة من المحطة، بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل.

وقال رئيس العمليات التشغيلية في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة «طاقة»، أندرياس كولور، إن «تحقيق التشغيل التجاري الكامل لمحطة (الفجيرة F3) لتوليد الكهرباء، يُمثّل إنجازاً مهماً لشركة (طاقة) يُعزز رحلتنا لتوفير حلول موثوق بها ومرنة لتوليد الكهرباء، تدعم طموحات شركتنا بالنمو، وعلى نطاق أوسع، التحول في قطاع الطاقة في الإمارات».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن «بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة (F3)، يُمثّل إنجازاً كبيراً في تطوير بنيتنا التحتية الاستراتيجية للطاقة. وتوفر المحطة قدرة انتقالية تدعم تكامل الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، مع ضمان موثوقية الشبكة خلال فترات الذروة على الطلب».

من ناحيتها، أعربت المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار بالإمارات في مبادلة، الدكتورة إليازية علي الكويتي، عن فخر «مبادلة» بالإسهام في مسيرة تحوّل قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وذلك عبر الاستثمار المسؤول في مجال البنية التحتية الاستراتيجية كمحطة الفجيرة F3 لإنتاج الطاقة.